Nos dez anos do Red Frog, a festa faz-se com cocktails e convidados internacionais

Por uma noite, dois bartenders de Bratislava vão ser anfitriões do Red Frog. O bar lisboeta faz dez anos e, para celebrar, esta quarta-feira, recebe Katarina Nekiová e Stan Harcinik, do Mirror Bar, que nos últimos The World's 50 Best Bars arrecadou a 62.ª posição.

É a partir das 23.30 que a dupla eslovaca assume o balcão do Red Frog para dar a conhecer os seus cocktails de autor. As noites de “guest bartending” têm vindo a ser promovidas no bar de Emanuel Minez e Paulo Gomes ao longo do tempo, tornando-se uma forma de dar casa a “referências mundiais do sector”. Mas esta quarta-feira a festa acaba por ser mais especial, já que se celebra o 10.º aniversário do speakeasy, agora escondido no Monkey Mash.

“Esta vai ser uma noite de festa, em que comemoramos estes dez anos de um projecto que tem vindo a evoluir, tendo já atingido uma maturidade que tornou o Red Frog a referência nacional de bares, sendo o mais premiado e o que maior projeção internacional tem tido ao longo de vários anos”, afirma Emanuel Minez, citado na nota enviada à imprensa.

Em 2022, o Red Frog chegou a figurar no top 50 do The World's 50 Best Bars, mas no ano seguinte desceu para a 88.ª posição. Em Novembro de 2024, na última edição da lista, ficou em 94.º lugar. Os proprietários desvalorizaram a descida e mostraram-se contentes por integrarem a lista. Tal como na altura, também hoje voltam a destacar o trabalho que têm feito nos últimos anos.

“Factores como inovação, não só na criatividade e técnica, mas acompanhar as tendências internacionais, e fazermos sempre o nosso melhor, são imprescindíveis para irmos desbravando caminho neste sector, que felizmente sofreu grande evolução neste últimos dez anos, e estamos felizes por poder contribuir para isso”, frisa Paulo Gomes.

Praça da Alegria, 66B (Avenida). 30 Abr. Qua 23.30

