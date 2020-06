NOS e Cinema City reabrem salas com ciclo de tributo a Nolan dia 2 de Julho

Está com saudades de voltar ao escurinho do cinema? As salas começam a abrir aos poucos e a partir da próxima quinta-feira, 2 de Julho, terá ainda mais por onde escolher. Depois da reabertura do Cinema City de Alvalade, a 8 de Junho, é a vez dos espaços de Beloura, Campo Pequeno, Alegro Alfragide, Alegro Setúbal e Leiria. Mas também de todos os Cinemas NOS do país.

A boa notícia assinala-se com outra ainda melhor: a reposição de Inception, Interstellar e Dunkirk, no âmbito do antecipado ciclo dedicado aos filmes de Christopher Nolan, em jeito de antevisão de Tenet, o seu mais recente projecto. Mas esta não é a única grande estreia deste Verão. No final de Agosto, prevê-se que Mulan, a nova versão em imagem real do clássico da Disney, chegue também às salas de cinema depois de vários adiamentos.

Para incentivar o regresso às salas, os preços dos bilhetes nos cinemas NOS serão reduzidos até 22 de Julho: 5€ para uma sessão normal, em 2D, e 7€ para sessões em IMAX, 4DX, ScreenX e XVision.

Ambas as cadeias de exibição garantem a implementação de todas as medidas sanitárias e de segurança necessárias, nomeadamente reforço da higiene e limpeza dos espaços, venda de lugares intercalados para garantir a distância entre espectadores, pagamento automático por tecnologia contactless ou MBWay e uso obrigatório de máscara. A NOS recorreu ainda a um processo independente de certificação, realizado pelo Instituto da Soldadura e Qualidade, tendo sido atribuído um Selo de Confiança na categoria “Safe Places. Safe People” a todas as salas de cinema.

