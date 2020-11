Nos próximos dois fins-de-semana, há cozido à portuguesa de Avillez (em casa)

Bairro do Avillez tem entregas e take-away de cozido à portuguesa nos fins-de-semana com restrições de circulação.

A circulação na via pública é proibida a partir das 13.00 nos próximos fins-de-semana. Estas medidas vêm dificultar ainda mais a vida ao sector da restauração, um dos mais afectados pela pandemia. Com a impossibilidade de receberem clientes, mesmo para take-away, alguns tentam dar a volta, fazendo entregas de menus especiais e pratos ao domicílio. É o caso do Bairro do Avillez.

Nos próximos dois fins-de-semana, José Avillez leva o seu cozido à portuguesa até às casas da zona da grande Lisboa e de Cascais. As encomendas (duas doses, 50€, pedido mínimo com entrega grátis) podem ser feitas até às 22.00 de cada sexta-feira, para o 21 583 0290.

Se preferir, também pode levantar a iguaria no Bairro do Avillez, no Chiado, até às 13.00 de sábado e de domingo. Ou recebê-lo em casa através de pedido na Uber Eats. Para “que a gastronomia portuguesa possa continuar a oferecer-lhe bons momentos, alegria e conforto”, como escreve o restaurante-bairro do chef com duas estrelas Michelin numa publicação no Instagram.

