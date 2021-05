Nova ciclovia à porta do Parque do Vale da Ameixoeira

O município divulgou a conclusão de mais uma ciclovia na cidade de Lisboa. Fica na Estrada do Desvio e é um dos troços cicláveis do Corredor Verde Periférico.

Na Estrada do Desvio, entre a Rua Actor Epifânio e o Parque do Vale da Ameixoeira, nasceu uma nova ciclovia, no âmbito da conclusão do Corredor Verde Periférico, que liga a Ameixoeira ao Parque Florestal de Monsanto, explica a Câmara Municipal de Lisboa (CML) à Time Out.

Este troço insere-se numa empreitada maior de requalificação urbana de vários espaços localizados entre o viaduto pedonal e ciclável sobre a Calçada de Carriche, concluída em Dezembro de 2019, e o Parque Urbano do Vale da Ameixoeira, onde termina esta nova ciclovia, junto à entrada poente.

A contenção da velocidade automóvel foi tida em conta no desenho da nova ciclovia: como pode ver na imagem de destaque, no sentido descendente foi definida uma via partilhada que limita a velocidade a 30hm/h e criado um canal ciclável unidirecional no sentido oposto.

“Além da ciclovia, a intervenção contemplou também uma melhoria da qualidade do espaço público no interior da Rua Actor Epifânio, contribuindo para a criação de um percurso seguro e alternativo, nomeadamente para as deslocações à Calçada de Carriche, principal ponto de acesso a transportes públicos. A estratégia passou por um aumento da dimensão e consistência dos espaços verdes nesta praceta em detrimento das áreas asfaltadas, promovendo a permeabilidade e aumentando a folhagem e o coberto arbóreo”, acrescenta a CML.

Estão ainda em desenvolvimento projectos de prolongamento dos percursos cicláveis entre a nova ponte e Odivelas, ao longo da Calçada de Carriche, e também entre este troço da Estrada do Desvio e o Lumiar, através da Rua Alexandre Ferreira.

