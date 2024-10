Nova digressão de Ricky Gervais passa por Lisboa no próximo ano

Com a digressão no Reino Unido em curso e a mundial prestes a arrancar, Ricky Gervais divulgou as primeiras datas da digressão europeia de Mortality, o seu mais recente especial de comédia, que sucede a Armageddon. Lisboa acolhe o espectáculo a 27 de Fevereiro, no MEO Arena.

"Vamos todos morrer. O melhor é rirmo-nos disso. Mortality olha para os absurdos da vida. E da morte. Venha ela". É com esta nota de esperança que Gervais descreve o novo especial de comédia com que já anda na estrada e cuja digressão europeia arranca no próximo ano. Um espectáculo que também será gravado para a Netflix, à semelhança de Humanity (2018), SuperNature (2022) e Armageddon (2023), este último vencedor de um Globo de Ouro na categoria Melhor Performance em Comédia Stand-Up na Televisão.

Os bilhetes ficam disponíveis esta quarta-feira, 9 de Outubro, às 10.00, e uma percentagem das vendas será novamente doada a instituições dedicadas à causa animal. No final da digressão de Armageddon o valor do donativo de Gervais ascendeu a 1,91 milhões de libras (qualquer coisa como 1,4 milhões de euros).

MEO Arena (Parque das Nações). 27 de Fevereiro de 2025. Bilhetes: 45-90€

