Ricky Gervais vem a Lisboa com novo espectáculo de stand-up

Armageddon é o nome do mais recente espectáculo de stand-up de Ricky Gervais. Após ter confirmado que este será gravado e disponibilizado no próximo ano na Netflix, o comediante britânico partilhou esta sexta-feira, no Twitter, novas datas para a digressão mundial, que irá passar por Lisboa. Os bilhetes começam a ser vendidos daqui a exactamente uma semana, no dia 31 de Março, a partir das 10.00, mas ainda não foram divulgados o dia do espectáculo, o local ou os preços.

Few more #Armageddon dates on sale next week. pic.twitter.com/l8DQadHy66 — Ricky Gervais (@rickygervais) March 24, 2023

Nova Iorque, Montreal, Manchester, Barcelona, Oslo ou Berlim foram outras das muitas outras cidades que irão acolher este novo espectáculo de Gervais, que sucede a Humanity (2018) e a Supernature (2022), que podem ser vistos na Netflix. Assim como as séries After Life (2019-2022) e Derek (2012-2014), ambas da sua autoria, além dos filmes David Brent – A Vida na Estrada (2016) e Special Correspondents (2016), também disponíveis no serviço de streaming.

