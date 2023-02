Nova edição da ComunicAlta dá destaque à cozinha africana

No dia 18 de Março, a rua José Cardoso Pires, na Alta de Lisboa, recebe a segunda edição da ComunicAlta, uma feira dedicada à comunicação, criatividade e empreendedorismo. Este ano, o destaque na programação vai para a comida africana, feita ao vivo e na hora.

A entrada na feira é livre, mas por 10€ vai ser possível provar pratos como funge com muamba de galinha, um prato típico de Angola, preparado pelo colectivo Kilandras; cachupa de Cabo Verde, feito por Maria Semedo; banana e peixe andala, de São Tomé, de Shinha Costa; e matapa de mandioca, de Moçambique, pelas mãos da Catarina Panguana. As receitas revertem a favor das cozinheiras do bairro e da associação Espaço Mundo. Estão ainda previstas outras bancas gastronómicas, com cozinha brasileira ou indiana.

A ComunicAlta também conta com artistas e artesãos da zona e esperam-se actividades dinamizadas por associações locais, como oficinas de reciclagem de plástico, reparação de bicicletas, robótica, percussão, costura e ainda a possibilidade de estampar t-shirts em serigrafia e fazer uma aula de skate em skates reciclados feitos pelos jovens das associações de moradores do Per 11 e Espaço Mundo. Os Active Boys, uma produtora de eventos da Espaço Mundo, irão apresentar, durante o dia, diversas propostas de música e dança. Para os miúdos, além de um insuflável, está pensada uma hora do conto e jogos didáticos.

A ComunicAlta é financiada pelo programa Bip/Zip da CML e dinamizada pelas associações Espaço Mundo e Sempre Ligados.

Rua José Cardoso Pires. 18 Mar, Sáb 10.00-20.00. Entrada livre.

