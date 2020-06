Nova edição do Mercadito da Carlota continua online e dá destaque aos saldos de Verão

O mercado vai funcionar, como habitual, no site de Fernanda Velez e será, possivelmente, a última edição online do mercadito.

Lá vai uma, lá vão duas... Não há duas sem três e o Mercadito Blog da Carlota regressa para uma 3.ª edição para um stock off de Verão. Acontece a 3, 4 e 5 de Julho e mantém-se em formato online.

Depois de duas edições com milhares de visitantes a superarem as expectativas de Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento, a terceira edição faz-se sob alçada dos saldos de Verão. Fernanda Velez decidiu manter o mercado online e fazer uma edição especial de saldos novamente com dezenas de marcas portuguesas com propostas para mulher e criança, decoração e bem-estar.

O mercado vai decorrer ao longo de três dias na mesma plataforma usada nas edições anteriores (aqui). É lá que estarão representadas as marcas participantes através do seu logo e de uma peça exemplificativa do que vendem – e é na apresentação de cada marca que será redireccionado para os seus sites próprios.

Marcas como a Futah, Missus Swimwear, Aumar, Mr. Mood, It Shoes, Carolina Curado, Buzina, Tic Tac Babies ou Suuim vão estar por lá, e estreiam-se nesta edição novas marcas como a Knot, Mmi, Maria Martine Swimwear ou More is Better.

Os portes de todas as encomendas para Portugal serão gratuitos, como é habitual.

+ Leia aqui a edição Time In desta semana e descubra as novas esplanadas de Lisboa

+ Mercados online: não precisa de sair de casa para fazer compras







Share the story