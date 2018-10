Nova escape room prende-nos em Alice no País das Maravilhas

Adrenalina é a palavra de ordem para quem aceita o desafio de escapar a uma daquelas salas em que tem de sair antes que o tempo se esgote – são assim as escape rooms. A Escape2Win, que já tinha um espaço na Ajuda, tem agora uma segunda morada em Algés – para já, com uma única sala, a Mad World.

O relógio está a contar e tem 60 minutos para fugir desta sala, ou melhor, para encontrar o antídoto ao cogumelo venenoso com o qual os participantes foram contaminados. A sala inspira-se, de certa forma, no imaginário de Alice no País das Maravilhas – sobretudo no que tocas a duas personagens, o Chapeleiro Louco e o Coelho Branco, que vive numa corrida contra o tempo. Reúna os amigos, foque-se nas pistas e tente resolver a charada.

A sala está aberta de segunda-feira a domingo, entre as 11.00 e as 22.30, sendo que pode fazer as marcações no site da Escape2Win. O jogo só acontece com um mínimo de duas pessoas (40€) e a capacidade máxima são seis participantes (65€).

Rua General Humberto Delgado 6A. Seg-Dom 11.00-22.30. geral@escape2win.pt​. A partir das 40€.

+ Escape Rooms em Lisboa. Acha que consegue sair daqui?