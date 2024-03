Nova Iorque vai transformar linha férrea abandonada em mega jardim

QueensWay é uma linha de comboio abandonada em Queens, Nova Iorque. A primeira vez que se ouviu falar sobre o projecto para nela criar um parque verde suspenso, à imagem do que acontece com a High Line de Manhattan, foi em 2022. Dois anos mais tarde, está cada vez mais próximo de se tornar realidade.

Na semana passada, o mayor Eric Adams anunciou um investimento de 117 milhões de dólares (cerca de 108 milhões de euros) para ajudar a transformar os 3,5 quilómetros de linha férrea abandonada num espaço verde que vai ligar seis bairros diferentes de Queens. O executivo nova-iorquino também garantiu 5,6 milhões de dólares (5,2 milhões de euros) de fundos federais para actualizar o corredor da Brooklyn-Queens Expressway.

“A próxima fase da QueensWay adicionará mais quilómetros de áreas verdes, parques vibrantes e mobiliário urbano ao ar livre aos bairros de Queens, e a subvenção que conseguimos para o corredor Brooklyn-Queens Expressway deixa-nos mais perto de corrigir parte dos danos causados por Robert Moses [influente engenheiro que moldou o urbanismo de Nova Iorque no século XX] e investe em novos espaços públicos bonitos e interligados," disse o mayor numa declaração oficial.

O novo espaço verde vai ser construído numa linha abandonada do antigo Ramal de Rockaway Beach da Long Island Rail Road (LIRR). O parque vai ter 190 mil metros quadrados e 11 quilómetros de ciclovias, abrangendo os bairros de Rego Park, Forest Hills, Glendale, Forest Park, Woodhaven, Richmon Hill e Ozone Park.

Rendering: Courtesy of QueensWay

No entanto, o projecto está longe de ser imune a críticas. Na verdade, estes últimos desenvolvimentos têm deixado muitos preocupados com a viabilidade do QueensLink, uma proposta para realmente reactivar o corredor, especificamente estendendo a linha M de Rego Park para Rockaways, mas também usando parte do espaço como um parque.

“Durante anos, o QueensLink tem pedido para que esta estrutura, que pertence à cidade, seja usada tanto para circulação de transportes colectivos como para espaço verde”, lê-se numa campanha do QueensLink de 2022. “Construir o parque, conhecido como QueensWay, bloqueia qualquer futuro uso de circulação nesta linha e priva os moradores do sul de Queens de viagens mais rápidas e de menos tráfego rodoviário, o que reduziria em simultâneo a poluição e as emissões de carbono.”

+ Star Wars faz um takeover épico do Empire State Building