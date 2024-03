Star Wars faz um takeover épico do Empire State Building

Está em marcha o May the 4th. Veja o vídeo com todo o espectáculo de videomapping no icónico edifício de Nova Iorque. Até Hayden Christensen marcou presença.

Toda a gente sabe que o dia 4 de Maio é a data favorita de todos os fanáticos de Star Wars – especialmente porque, em inglês, o dia (May the 4th) soa como uma das frases mais emblemáticas do filme (“May the force/ 4th be with you”). Mas, em Nova Iorque, os fãs não vão precisar de esperar tanto. Desde esta quinta-feira e até 29 de Abril, o universo Star Wars toma conta do Empire State Building com exposições espalhadas por todo o edifício.

Esta invasão faz parte da campanha “March to May the 4th”, durante a qual vão ser apresentados novos produtos Star Wars. Para dar início à iniciativa, foi inaugurada uma janela temática, com vista para a Quinta Avenida, que celebra os vilões do franchise. O observatório do edifício terá, por seu lado, uma exposição de LEGO Star Wars.

Na primeira noite, houve ainda um deslumbrante espectáculo de luzes no edifício. A cerimónia de iluminação contou com a presença de Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker (e Darth Vader) nos filmes. Para as próximas semanas, até 4 de Maio, os fãs podem contar com novos e diferentes produtos, desde vestuário e acessórios a colecionáveis.

O mais famoso edifício de Nova Iorque tem recebido outras marcas de primeira linha. Em Fevereiro, o Empire State Building iluminou-se de azul e amarelo para celebrar a estreia nos EUA de Pokémon Horizons: The Series, e teve um Pikachu em tamanho real no local. A 30 de Março, para celebrar a Páscoa, vai ser iluminado em tons pastel. Já este sábado, 23 de Março, em cumprimento da Hora do Planeta, o Empire State Building vai ficar às escuras.

