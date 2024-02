A 23 de Março, apagam-se as luzes pelo planeta

Em Portugal, a Hora do Planeta está marcada para acontecer entre as 20.30 e as 21.30, a 23 de Março. O evento pretende levar a cabo uma acção de consciencialização para a proteção do planeta, ao decorrer em mais de 190 países e territórios.

A iniciativa é promovida pela ANP/WWF e consiste em desligar luzes e aparelhos electrónicos não-essenciais, durante uma hora, no dia 23 de Março. Mas a luta por um planeta mais sustentável começa antes.

Em Portugal, já está disponível um formulário para que os municípios se possam inscrever e para que tenham direito a um kit de materiais digitais personalizáveis, como um cartaz, um banner e posts para as redes sociais, para efeitos de promoção junto da comunidade.

A par do tradicional desligar de luzes de ruas, monumentos e edifícios públicos, as autarquias são incentivadas a organizar actividades ambientais, como caminhadas nocturnas, observação de estrelas, passeios de bicicleta e sessões de yoga, workshops e jantares comunitários sustentáveis.

Além de pessoas a título particular e de municípios, as empresas e organizações são convidadas a contribuir de diferentes formas para a iniciativa, incluindo com o financiamento de actividades. Todas as informações relativas aos modelos de participação podem ser consultadas no site.

“O objectivo da Hora do Planeta é pôr as questões ambientais na agenda do poder local. Isto porque que as autarquias – pela proximidade real, física e efectiva – ao efectuarem acções colectivas, servem de exemplo, mobilizam e contaminam de forma positiva crianças e adultos para, em conjunto, se discutir e apresentar soluções e compromissos com futuro”, afirma a directora-executiva da ANP/WWF, Ângela Morgado, em comunicado.

