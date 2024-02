MEO Kalorama vai plantar mil árvores no Parque da Bela Vista

O processo de reflorestação começa esta sexta-feira e deve ficar concluído até ao final do mês. A iniciativa pretende mitigar as emissões de carbono do festival lisboeta.

O MEO Kalorama sempre fez da sustentabilidade (ambiental, mas não só) uma das suas bandeiras. Nas edições anteriores, houve um esforço para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados; minimizar os consumos de água e gasóleo; e integrar a comunidade local, empregando moradores, por exemplo. Agora, o festival dá início a um processo de reflorestação do Parque da Bela Vista.

Durante a tarde de sexta-feira, os parceiros e os trabalhadores do MEO Kalorama, juntam-se à população de Chelas e a representantes da Junta de Freguesia de Marvila e da Câmara Municipal de Lisboa, para plantarem as primeiras 80 de um total de 1000 árvores, nas traseiras do palco principal. Em comunicado, a organização afirma que “este processo de reflorestação ficará concluído até ao final do mês e tem como objectivo mitigar as emissões de carbono do festival”.

Esta iniciativa resulta de uma parceria com a Quercus, que ajudou a seleccionar as espécies que vão ser plantadas no Parque da Bela Vista, “para garantir uma maior resiliência do ecossistema”. Segundo a organização, foram tidos em conta factores como “a capacidade de absorção de carbono, a adaptabilidade ao clima local e a compatibilidade com a vegetação nativa”.

MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista em Agosto

O último grande festival do Verão europeu dá música ao Parque da Bela Vista nos últimos três dias de Agosto. Ainda não se conhece o cartaz completo, mas já estão confirmados nomes como os LCD Soundsystem ou a adição de The Postal Service + Death Cab For Cutie. Massive Attack, Sam Smith, Jungle, The Smile, Ana Moura, The Kills e Glockenwise também se encontram em destaque. Os passes de três dias custam 145€ e já se encontram à venda online e nos locais habituais.

Parque da Bela Vista (Lisboa). 29-31 Ago (Qui-Sáb). 145€

