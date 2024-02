Está a ser construída uma ciclovia perto da Cidade Universitária

Ciclovia do Campo Grande

O novo percurso ciclável da Avenida Álvaro de Pais terá uma extensão de 1410 metros e "constituirá um dos principais eixos de ligação entre outras ciclovias, nomeadamente as existentes nas zonas da Estação de Entrecampos, do Hospital Santa Maria e do Metro da Cidade Universitária", avança a EMEL, responsável pela obra que arrancou esta quinta-feira, 15 de Fevereiro.

Em causa estão duas pistas de sentido único, uma de cada lado da avenida, entre a Avenida das Forças Armadas e a Avenida 5 de Outubro, na zona de Entrecampos). Também será construída uma pista com dois sentidos entre a Avenida Professor Gama Pinto e o topo da Avenida Álvaro Pais, apenas de um dos lados.

A obra deve durar nove meses, implica "o reordenamento do estacionamento automóvel, a adaptação das passagens de peões e a melhoria da iluminação pública, da arborização e do sistema de drenagem das águas pluviais", segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML). Implica, ainda, um investimento de aproximadamente 713 mil euros, enquadrado nas Grandes Opções do Plano 2023-2027 da CML.

Recorde-se que o plano "dinâmico" de ciclovias foi divulgado pela autarquia em Outubro e integra 19 novos troços (num total de 17 quilómetros, incluindo a nova configuração da Avenida de Berna), novas zonas 30+Bici em 13 bairros (numa extensão de 58 quilómetros) e uma melhoria das ligações cicláveis às escolas. Há duas semanas, começou a ser construída outra ciclovia, na Ameixoeira.

+ Onde é que estava (a filmar) no 25 de Abril? Cinemateca procura gravações inéditas

+ Chá ou café? O Museu do Oriente serve a sua melhor porcelana