Nova série imagina um mundo onde as adolescentes têm o poder

E se, de repente, todas as adolescentes do mundo ganhassem o poder de electrocutar quem quisessem? Eis a premissa da nova série 'O Poder', que estreia sexta-feira, 31 de Março, na Amazon Prime Video.

As adaptações de livros estão a invadir os serviços de streaming. Desta vez, chega à Amazon Prime Video a série O Poder, a partir do livro homónimo, de 2016, da romancista britânica Naomi Alderman. A autora descreve-o como “uma peça de ficção científica feminista” e, de facto, dará que pensar. E se as adolescentes deixassem de viver com medo e fossem as pessoas mais poderosas do mundo?

Em O Poder, as adolescentes desenvolvem o poder de electrocutar quem quiserem e a escada do poder, nas suas várias vertentes, sofre uma reviravolta. Será que o mundo liderado por mulheres seria realmente melhor? Estará o género associado à capacidade de gerar violência?

Nos papéis principais encontramos algumas caras conhecidas, como Toni Collette (Sexto Sentido, The Staircase), John Leguizamo (Fairfax, Moulin Rouge) e Josh Charles (O Clube dos Poetas Mortos, The Good Wife), aos quais se juntam jovens talentos. São eles Toheeb Jimoh (Ted Lasso), Auli'i Cravalho (Moana), Ria Zmitrowicz (Mr. Selfridge) e a estreante Halle Bush.

Esta é uma produção que junta os Amazon Studios à SISTER, que também co-produziu a premiada minissérie Chernobyl (HBO Max) e a showrunner é Raelle Tucker, a mulher do leme das séries Sangue Fresco e Jessica Jones.

No dia de estreia ficarão disponíveis os três primeiros episódios, num total de nove, e todas as sextas-feiras estreia um novo episódio, até ao dia 12 de Maio.

