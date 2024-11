Nova temporada de música no São Roque é um convite à descoberta

Se é fã de música clássica ou de descobrir novas melodias, temos boas notícias. Esta quarta-feira, 27 de Novembro, tem início a 36.ª Temporada Música no São Roque, com diversos concertos de entrada gratuita. Em destaque estão espectáculos dedicados às obras de Vivaldi, Händel ou Mozart.

O ciclo abre com Música Aquática, da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Com direcção musical de Fernando Miguel Jalôto, serão interpretados temas de Händel e Telemann. A actuação está marcada para quarta-feira às 19.30, na Igreja de São Roque.

No mesmo local, no mesmo horário, no dia seguinte, a Orquestra Sem Fronteiras vai subir ao palco para apresentar O Chiaroscuro, com composições de Vivaldi e Bach e a direcção musical de Martim Sousa Tavares.

Já o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, acompanhado ao piano por Kodo Yamagishi, vai levar Madrigais Camonianos à Igreja de São Roque. Este concerto é composto por duas partes, a primeira com composições de Rossini e Saint-Saëns, e a segunda dedicada à música portuguesa e a Luís de Camões, nos 500 anos sobre o seu nascimento. O espectáculo, que conta com a direcção musical de Giampaolo Vessella, está marcado para sexta-feira, 29, às 19.30.

Na Casa Ásia – Colecção Francisco Capelo, teremos um plano diferente, com destaque para o teatro de sombras de Beniko Tanaka. A artista japonesa vem apresentar A caminho de Osaka, no sábado, 30, pelas 15.00. Neste trabalho, é representada a viagem a Portugal dos primeiros meninos cristãos japoneses.

No mesmo dia, às 19.30, regressamos à Igreja de São Roque para ouvir a Orquestra Sinfónica Juvenil. Este conjunto, liderado por Christopher Bochmann, vai apresentar Do Barroco ao Classicismo, Uma Viagem Pelo Séc. XXI.

A última data deste ciclo, 1 de Dezembro, será marcada por dois espectáculos do Teatro Nacional D. Maria II. Às 16.00, temos Filodemo, uma leitura encenada que comemora os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, na Igreja de São Pedro de Alcântara.

Mais tarde, às 21.00, na Igreja de São Roque, o Coro ECCE vai apresentar Sefarad Project. Este concerto é focado em música sefardita, um estilo musical praticado por uma comunidade judaica que se concentrava em torno da bacia do Mediterrâneo e que foi transmitido durante séculos através da tradição oral.

Além destas sugestões, existe também um ciclo que vai acontecer, exclusivamente, online. Ouvidos Para a Música pretende levar o público a uma visita guiada à vila de Arraiolos através da música do quinteto de metais Transmonta Brass. Os quatro episódios são realizados por Adriana Romero e a apresentação de Martim Sousa Tavares. A quinta edição deste projecto é transmitida no canal de YouTube da Santa Casa, entre 28 de Novembro e 1 de Dezembro.

