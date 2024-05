Nova temporada de ‘The Bear’ já tem teaser e data de estreia (mas não para Portugal)

Está confirmada a estreia da terceira temporada de The Bear, marcada para 27 de Junho na plataforma de streaming Hulu, nos EUA, e em alguns países com acesso ao Disney+, como o Reino Unido. Mas, em Portugal, um comunicado enviado pelo Disney+ diz apenas que “estreia brevemente”.

Esta sexta-feira foi também relevado o primeiro teaser da terceira temporada da série, um dos grandes sucessos do streaming nos últimos anos, que acompanha a luta do chef Carmy para resgatar da penúria o restaurante da família.

Não há grandes surpresas no atraso desta estreia em Portugal, já que o mesmo aconteceu nas temporadas anteriores de The Bear. A primeira, que chegou a 23 de Junho de 2022 nos EUA, estreou no Disney+ em Portugal apenas a 5 de Outubro desse ano. E a segunda temporada, cuja estreia original foi a 22 de Junho de 2023, apenas pôde ser vista em Portugal no dia 2 de Agosto seguinte.

+ Documentário dos Beatles esquecido (e mal-amado) ressurge no Disney+