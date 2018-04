A buganvília por cima do 31 D’Armada, um pequeno restaurante de cozinha tradicional portuguesa no Largo da Armada, em Alcântara, sempre foi imponente, mas quando o espaço fechou, há sete meses, o largo ficou com um ar meio abandonado. Ewa Kubik, sócia do restaurante KOB, usou a sua experiência como decoradora para dar uma nova vida ao restaurante, mantendo a “alma” – e a buganvília.

Mantém-se o nome, parte dos murais em azulejo pintado do século XVIII e alguns armários de época, agora pintados a branco, numa tentativa de preservar a memória do espaço, explica Ewa. Mas agora serve uma cozinha “portuguesa contemporânea” em duas salas distintas – uma apenas para jantar, outra também com bar.

Nas entradas há de tudo um pouco, desde os carpaccios de novilho e bacalhau fresco (9€) aos pimentos padrón (6€) e peixinhos da horta (5€). Depois há os pratos mais tradicionais, como o bacalhau assado com grelos, batata doce e chalotas (25€) e o polvo à lagareiro (22€), mas também uma dourada com amêndoa e risoto de lima a acompanhar (18€) ou um linguini de lavagante (35€). Nas carnes há bife do lombo maturado grelhado (24€), costeletas de borrego com hortelã, espargos e arroz árabe (22€) ou vitela branca maturada com linguini de trufa (35€ para duas pessoas).

Para as sobremesas, Ewa fez uma parceria com a Nannarella e garante gelados caseiros italianos de avelã, chocolate, pistácio e sorbets de framboesa ou limão e hortelã (3€ a bola).

Além da buganvília, agora a florir em tons de rosa, também a esplanada chamará à atenção de quem passa por este espaço, vizinho da padaria Gleba – as cadeiras são tipicamente parisienses e aumentam a capacidade deste 31 D’Armada em mais 50 lugares.

Largo da Armada, 31 (Alcântara). 93 600 244. Seg-Dom 12.00-02.00.

