Novembro é mês de Voar na Beira Baixa em balões de ar quente

O festival Voar na Beira Baixa, organizado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, estreia-se em Novembro, entre os dias 3 e 7. Durante cinco dias, salvo se as condições climatéricas não o permitirem, vão realizar-se vários voos livres de balões de ar quente nos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova, Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.

“A Beira Baixa é um verdadeiro museu ao ar livre. Poder sobrevoar de balão e descobrir esta região no coração da Península Ibérica, um território pleno em história, beleza natural e charme rural é simplesmente mágico”, assegura o piloto Guido dos Santos, fundador da Windpassenger e director técnico do festival.

Com várias descolagens em simultâneo, o evento de balonismo conta com cerca de 15 equipas de pilotos de todo o mundo, que incluem o balão Beira Baixa, a Mota (um dos maiores balões de forma especial do mundo) ou um barco voador de piratas de 1700.

Além dos voos livres, a programação prevê uma caminhada urbana a 6 de Novembro, das 14.30 às 15.30, seguida de um espectáculo de balões de ar quente, das 21.00 às 23.00, em Castelo Branco. Já no dia 7, entre as 08.00 e as 13.00, contam-se dois percursos de passeios BTT, organizados pelo Centro BTT de Sarzedas, também em Castelo Branco.

Para mais informações, basta consultar o site do festival Voar na Beira Baixa. Se quiser participar a bordo de um dos voos, em vez de ficar apenas a assistir, deverá adquirir um voucher da Windpassenger (desde 174,90€), que inclui um voo em grupo de uma hora ou hora e meia, um certificado e brinde com champanhe no final.

+ Alentejo recebe festival de balões de ar quente em Novembro

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana