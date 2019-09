Novo chá da tarde do Ritz está pintado de coral e é uma homenagem aos oceanos

Depois de pintalgar a sua pastelaria fina de roxo, em honra dos jacarandás, o hotel Ritz Four Seasons mudou o tom e pegou no Living Coral, a cor do ano 2019 para o Instituto Pantone, para lançar o seu novo chá da tarde e alertar para o estado dos Oceanos. Está disponível durante o mês de Setembro.

O desafio foi lançado ao chef pasteleiro Fabian Nguyen e ao sous chef Diogo Lopes: criar pequenos e delicados bolos, chocolates e outras miniaturas do tom coral, a cor do ano para a Pantone e a cor que nos leva para o meio do oceano, onde os recifes de coral estão em perigo de extinção por culpa do plástico. Com o mote lançado, criaram cardumes de peixes fondants, conchas que se derretem na boca, tarteletes de pêssego rosa, éclairs de baunilha ou macarons de chocolate ivoire e yuzu. Cada miniatura foi feita e pintada à mão – é tudo tão delicado que pode não parecer, mas não tenha medo de desfazer e comer com vontade. Até os pequenos cartões a dizer “Pantone” e a evidenciar a cor 16-1546 são para comer. E isto tudo sem esquecer, claro, as madalenas ou os scones caseiros, servidos ainda mornos, um clássico do chá das cinco no hotel.

Fotografia: DR/Débora Inês Rocha

Para acompanhar tanto doce, há, claro, o chá quente. Para opções mais frescas e desafiantes, há também um cocktail a combinar, uma criação do bar manager do Ritz Bar, Sandro Pimenta, à base de vodka, toranja, laranja sanguínea e uma solução salina que tem por base o mais delicado sal marinho do Algarve.

Mas a ideia deste chá vai além da boa pastelaria ou da estética e há toda uma missão por trás, de consciencialização para o estado dos recifes de coral dos oceanos. “Ao contemplarem tanto a cor como a urgência da preservação dos corais, os nossos mestres de pastelaria elevam o nosso chá da tarde e abrem um debate por um excelente motivo. E numa cidade costeira como Lisboa, a conversa em torno da sua preservação é uma conversa em que todos nós devemos participar”, explica Guilherme Costa, director-geral do hotel.

Aproveitando a onda e o lançamento deste novo chá Living Coral, o hotel Ritz compromete-se a reduzir o uso de plástico descartável no hotel, tendo já eliminado por completo as garrafas e copos de plástico das fontes de água, ou os plásticos dos mini-bares dos quartos.

Os chás da tarde do Ritz, servidos no lounge Almada Negreiros, de frente para a esplanada do restaurante, são já um clássico. Ao longo do ano vão acontecendo edições temáticas – foi o caso dos Jacarandás, do de chocolate ou do chá de Natal. O Living Coral está disponível até 15 de Novembro.

Preço: 45€ por pessoa. Reservas: 21 381 1400. Rua Rodrigo da Fonseca, 88 (Marquês).

