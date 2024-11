Novo chef do Ritz não aguentou mais de quatro meses no cargo

A substituição de Pascal Meynard, o chef francês que no final de 2023 anunciou a saída do hotel Ritz Four Seasons de Lisboa, onde estava há 15 anos, continua difícil de resolver. O italiano Daniele Polito assumiu a chefia executiva em Junho, mas acabou por abandonar o cargo ao fim de quatro meses. O departamento de comunicação do hotel de cinco estrelas justificou a saída com “motivos pessoais” do chef, mas a Time Out sabe que a integração de Polito não foi pacífica. Há um novo processo de contratação em curso.

Antes de chegar a Lisboa, Daniel Polito era sous chef executivo no Four Seasons em Londres, na Ten Trinity Square. Natural de Pescara, foi em Itália que Polito se iniciou na cozinha, ainda miúdo – tinha 14 anos –, para depois se formar na ALMA, a Escola Internacional de Cozinha Italiana. Desde então, trabalhou em várias cidades do mundo, com uma carreira feita em restaurantes de hotéis, grande parte da cadeia Four Seasons. Em Lisboa, o italiano assumia pela primeira vez a chefia. Estavam nas suas mãos o Varanda, bem como toda a gestão que a chefia executiva do hotel implica, dos pequenos-almoços aos grandes eventos.

Enquanto não é encontrado um novo substituto – o processo de contratação está em curso, sem que exista uma data prevista para uma nova entrada –, têm assumido o comando da cozinha o seniour sous chef André Mendes, há dois anos no Ritz, vindo do estrelado Eleven, e o sous chef Bruno Nunes, que ali trabalha há sete anos.

Em Maio, a Time Out já noticiava como o processo de substituição de Pascal Meynard, então responsável por toda a operação do Ritz (à excepção do Cura, restaurante com estrela Michelin liderado por Pedro Pena Bastos), estava a ser um desafio. Foram meses de entrevistas feitas em Lisboa a chefs (portugueses e estrangeiros) para o lugar deixado vazio.

