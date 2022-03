Novo festival em Cascais harmoniza cervejas artesanais e gastronomia do Médio Oriente

Se gosta de cerveja artesanal, tem até 17 de Abril para conhecer produtores locais e aproveitar o pairing com pratos do Médio Oriente no restaurante Streetfood by Souk.

A antiga mercearia Souk reabriu em Cascais como Streetfood by Souk, um restaurante dedicado à gastronomia do Médio Oriente, que pode ser harmonizada com cerveja artesanal de produtores locais. Até 17 de Abril, é palco de um novo festival de cerveja artesanal. Entre as marcas convidadas estão a Estoril Vida, a BAH! e a Rúnica, criada por Bryan Asfora, um antigo trabalhador da casa.

Fotografia: Maria Mattos Morjadara (4,50€), um arroz cozinhado com lentilhas, especiarias e topping de cebola caramelizada

A ideia é acompanhar a cerveja com os pratos do Streetfood by Souk. A carta inclui opções como a tábua de kibbeh vegan (7€), com rolinhos de trigo bulgur temperado com especiarias libanesas, ervas aromáticas e recheio de amêndoa; a pizza turca com recheios variados, como babaganoush (8,50€), molho de espinafres, queijo feta e lascas de amêndoa (9€), ou courgettes, cogumelos e barriga fumada artesanal (10€); e várias tapas para dividir entre amigos, desde vazia picante com molho de romã e balsâmico (12€) até galinha com harissa e mel (8€).

Durante o festival, existem ainda menus com preços especiais: duas cervejas artesanais e um borek por 15€, duas cervejas artesanais e uma tábua de kibbeh de carne por 14€ e uma cerveja artesanal e uma pizza turca por 12€. E, mesmo que peça apenas duas cervejas artesanais, tem direito à oferta de umas asinhas de frango. Se for em grupo e pedir cinco cervejas, a sexta é gratuita.

Streetfood by Souk, Rua Alexandre Herculano 114A (Cascais). Seg e Qua-Sáb 12.00-00.00 e Dom 12.00-17.00.

