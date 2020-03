Novo Festival Jardins do Marquês leva Cat Stevens e Rufus Wainwright a Oeiras

A primeira edição do festival organizado pela Câmara Municipal de Oeiras e pela produtora Música no Coração tem arranque marcado para o próximo dia 1 de Julho. Lighthouse Family, Seu Jorge & Daniel Jobim ou Rufus Wainwright são algumas das confirmações musicais num cartaz em que a gastronomia também está em destaque.

De 1 a 7 de Julho, nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, o festival Jardins do Marquês avança com a edição inaugural. São sete concertos em agenda, divididos por dois palcos, um dos quais com a curadoria do músico brasileiro Pierre Aderne, responsável pelo projecto Rua das Pretas.

Confirmado, para já, está o duo britânico Lighthouse Family, responsável pela primeira noite. Segue-se depois Seu Jorge e Daniel Jobim no dia 3, Cat Stevens no dia 4, Camané e Mário Laginha a 5 e, a fechar, o américo-canadiano Rufus Wainwright, no dia 7.

Na vertente gastronómica, além da oferta de street food, o chef Vitor Sobral será a figura em destaque com o Jantar do Marquês, uma experiência com menu de degustação a acontecer em quatro datas: dias 1, 4, 6 e 7. O bilhete para o jantar deve ser adquirido à parte e tem o custo de 60 euros. À prova estão menus temáticos, inspirados pelos espaços do chef como a Tasca da Esquina, a Peixaria da Esquina ou o Talho da Esquina.

Os ingressos para o festival estão disponíveis através do site oficial ou nos locais habituais e custam entre 20€ e 85€.

