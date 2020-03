Concertos gratuitos de música barroca em Sintra dão as boas-vindas à Primavera

Organizados pelo município de Sintra, os Concertos de Primavera voltam às igrejas do concelho, num ciclo musical gratuito de música barroca.

Entre 20 de Março e 22 de Maio, o ciclo “Concertos de Primavera a Música Barroca em Sintra” une o património religioso à música barroca, contribuindo para a divulgação do património de Sintra ao mesmo tempo que dá a conhecer alguns mestres eruditos.

O programa arranca a 20 de Março na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Assunção (Colares) com a Camerata Gareguine Aroutiounian que vai apresentar obras de Bach, Bocherini e Handel. A 27 de Março é a vez do Tetraktis Ensemble (com Bárbara Barradas, soprano, e Katia Moreso, meio-soprano) que na Igreja Paroquial de Santa Marta (Casal de Cambra) apresenta as peças "Stabat Mater", de Giovanni Battista Pergolesi, e "Salve Regina", de Hermano de Reichenau.

Em Abril há apenas um concerto, no dia 17, na Igreja Paroquial de São Pedro (Almargem do Bispo), onde o ensemble La Nave Va, sob direcção de António Carrilho, vai viajar por ecos do barroco. O mês de Maio arranca na Igreja de Santa Maria (Sintra) com a música barroca italiana do Itinerário Ensemble e a 15 de Maio é a vez do Trio Fibonacci dar música à Igreja Paroquial de N.ª Sra da Misericórdia (Belas) com stylus phantasticus, um estilo de música barroca do século XVI. O último concerto está marcado para 22 de Maio na Igreja Paroquial de São José (Mem Martins). Nesse dia pode ouvir Les Secrets des Roys, um ensemble de música antiga que apresenta o espectáculo "Officium Tenebrae – Polifonia Sacra".

Os concertos são todos de entrada livre e têm início às 21.30.

