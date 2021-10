Novo festival luso-espanhol dá palco a artistas emergentes

A primeira edição de Solos Ibéricos arranca a 30 de Outubro e prolonga-se por cinco fins-de-semana, no Teatro Ibérico. O programa conta com teatro, dança e até novo circo.

O Teatro Ibérico – Centro Cultural Pesquisa Arte, no antigo convento de São Francisco de Xabregas, tem estado a preparar-se para dar palco a artistas emergentes, portugueses e espanhóis, e aos seus trabalhos de pequena produção, sobretudo focados na performance e no teatro. A primeira edição do Festival Solos Ibéricos estreia-se este mês, a 30 de Outubro, e prolonga-se até 28 de Novembro, em formato híbrido, com transmissão em directo. A programação inclui espectáculos de teatro, dança, novo circo e até performances clown.

“Depois de um período em que o sector da cultura se viu a braços com grandes dificuldades, com salas de espectáculos encerradas durante meses e o público impedido de estar em contacto com as diferentes artes, sentimos que este era o momento para criar um festival diferente, que unisse artistas de várias partes da Península Ibérica, descentralizando, mas criando laços entre intérpretes portugueses e espanhóis”, explica a directora do Teatro Ibérico, Rita Costa.

O festival arranca nos dias 30 e 31 de Outubro, com Toca de UMCOLECTIVO. Neste espectáculo-instalação intimista, que conta com dramaturgia de José Pinto, Cátia Terrinca apresenta-se nua para falar do corpo da mulher e da gravidez. No fim-de-semana seguinte, 6 e 7 de Novembro, é a vez de Lua Carreira subir ao palco com Lîla. O espectáculo de música e dança, com duas guitarras e dois bailarinos, promete celebrar a autenticidade do ser humano com uma performance livre enraizada na improvisação.

Já nos dias 13 e 14 de Novembro, a proposta é para todas as idades, a partir dos seis anos. Criado e interpretado por Rita Rodrigues, Em Busca de um Neto fala da solidão dos mais velhos e da sua procura por amor e companhia. Segue-se, a 20 e 21 de Novembro, o espectáculo Of Artemis and Monsters, da Compañia PSiRC, que explora a temática do fim do mundo, um local longínquo e imaginário.

Para encerrar a primeira edição de Solos Ibéricos, nos dias 27 e 28 de Novembro, a Associação Cães do Mar apresenta Os Amores Encardidos de Padi e Balbina, com mímica, música, dança, clown e uma boa dose de comédia. Numa encenação dedicada à celebração da cultura açoriana e da sua história, somos convidados a viajar a bordo do Revenge, um navio inglês do séc. XVI, que combateu uma armada de 53 navios espanhóis ao largo da Ilha das Flores e acabou por afundar ao largo da costa da Terceira, dando origem a uma história de amor que deixou descendentes.

Os espectáculos vão decorrer todos os sábados, às 21.00, e domingos, às 17.00. À excepção da peça de abertura, Toca, todas as produções vão ser transmitidas em directo e em live streaming, no último dia de apresentação de cada uma. Os bilhetes (10€) podem ser comprados avulso na Ticketline, nos locais habituais ou através da bilheteira do Teatro Ibérico. Se preferir, há um passe geral (35€), à venda até 31 de Outubro, que dá acesso a todas as propostas.

Teatro Ibérico. Rua de Xabregas 54. 31 de Outubro a 28 de Novembro. Sáb 21.00 e Dom 17.00. 10€-35€.

