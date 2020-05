Novo mural de arte urbana tem 1000 m2 e celebra as metas climáticas da Capital Verde Europeia

Independentemente dos obstáculos pandémicos que impediram muita coisa programada, Lisboa continua a carregar consigo a bandeira de Capital Verde Europeia e tem nova agenda a chegar em Junho. Para já, há um novo mural de arte urbana, gigante, assinado por Smile1art, para ver e fotografar.

Chama-se Mural do Compromisso, fica na Avenida Calouste Gulbenkian, e vem afirmar a união da cidade no caminho da sustentabilidade. Foram cerca de duas centenas as entidades, entre empresas, escolas e organismos públicos, que assumiram em Janeiro deste ano o Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 - Ação Climática Lisboa 2030.

No acordo comprometiam-se a contribuir para a ambiciosa agenda de metas ambientais da cidade para a próxima década, implementando mais de duas mil acções. E nelas incluem-se medidas de iluminação LED, veículos eléctricos, reutilização de águas, equipamentos fotovoltaicos, reciclagem ou a eliminação de plásticos de utilização única.

E desse acordo, surgiu também uma representação simbólica com o apoio da Galeria de Arte Urbana | GAU que agora pode ser vista no mural com cerca de 1000m2 (não é brincadeira) do artista Ivo Santos, conhecido por Smile1art. A peça, que conta também com uma vasta área de azulejo da fábrica Viúva Lamego, ocupa o muro das instalações da Polícia Municipal, junto ao viaduto do corredor verde de Monsanto que permite o atravessamento da Avenida Calouste Gulbenkian.

