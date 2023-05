Novo Museu Banksy recebe murais produzidos na Ucrânia

A antiga exposição temporária “World of Banksy” é agora Museu de Banksy. O espaço inclui réplicas dos murais do artista na Ucrânia, como 'The Gymnast' e 'The Ballet Dancer'.

“World of Banksy” tem agora direito a morada definitiva no Museu Banksy, em Lisboa. A exposição conta com onze novas obras, incluindo as réplicas dos murais produzidos pelo artista britânico na Ucrânia. Destacam-se The Gymnast, The Judo competition e The Ballet Dancer, reunidos numa sala dedicada às obras que se encontram em território de guerra.

Esta mudança reflecte o sucesso que a mostra tem registado desde a sua inauguração, em 2022. Mais do que uma exposição, é “também um local de interpretação da obra de Banksy”, diz Eliya Akbaş, responsável do museu, em comunicado.

Numa viagem pelo mundo do artista de arte urbana, os visitantes podem ver réplicas de seis murais encontrados na Ucrânia, de três produzidos no Reino Unido e de dois pintados nas paredes dos Estados Unidos da América, incluindo Valentine’s Day mascara, Rat with 3D glasses, Space girl and a bird e uma representação de Isabel II inspirada em David Bowie.

Através de instalações de vídeo, graffiti e projecções, os visitantes podem explorar as clássicas obras Girl with balloon e Rage, the Flower Thrower, parte do conjunto de mais de 100 reproduções do trabalho de Banksy, desenvolvido ao longo de 23 anos.

O Museu Banksy promete uma experiência imersiva, que permite aos fãs de arte urbana compreender as ideias sociopolíticas do artista de identidade secreta, mas mundialmente reconhecido através da sua obra.

Rua Viriato, 25B (Picoas). 21 357 1549. Seg-Sex 13.00-20.00, Sáb-Dom 11.00-20.00. Entrada livre até aos 5 anos. 8€-32€

