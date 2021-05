Novo museu de Berardo tem entrada gratuita até ao final de Junho

O Berardo – Museu Art Déco abriu ao público no final de Abril e veio dar uma nova vida à antiga residência de veraneio do Marquês de Abrantes, em Alcântara.

O Berardo – Museu Arte Déco (B-MAD), novo museu do empresário e coleccionador madeirense José Berardo, abriu ao público a 24 de Abril, em Alcântara. O novo espaço, que se dedica sobretudo a mostrar objectos de Arte Nova e Arte Déco, tem entrada gratuita até ao final de Junho, depois de a direcção ter decidido alargar o prazo.

Destacam-se na colecção as peças de arte decorativa de artistas como René Lalique, Majorelle, Jacques-Émile Ruhlmann, Alfred Porteneuve, Dufrêne ou Jallot, que complementam pinturas, esculturas, desenho e joalharia. A Colecção Berardo de Art Déco foi formada sobretudo nos últimos 30 anos por peças coleccionadas em vários cantos do mundo.

A primeira exposição do museu foi comissariada por Márcio Alves Roiter, fundador e presidente do Instituto Art Déco Brasil, no Rio de Janeiro, e por Emmanuel Bréon, antigo director do Musée des Années 30, em Paris. Nesta mostra inaugural pretendeu-se “recriar a ambiência de várias épocas inspiradas pelas artes decorativas, da última década do século XIX ao despoletar da Segunda Guerra Mundial”.

As visitas guiadas (com um máximo de dez pessoas) deverão ser marcadas através do telefone (21 219 8071) ou do e-mail (lojabmad@bacalhoa.pt), no horário das 10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.30 ou 17.00. No final da visita, está incluída uma prova com vinhos da Bacalhôa.

O B-MAD é uma iniciativa privada da Associação de Colecções, e veio reabilitar a antiga residência de veraneio do Marquês de Abrantes, construída ainda na primeira metade do século XVIII.

