Novo passe para trabalhadores dá benefício fiscal a empresas

“Reduzir as emissões associadas às deslocações urbanas” é o principal objectivo do Navegante Empresas, dirigido a trabalhadores e familiares da Área Metropolitana de Lisboa.

O Navegante Empresas é o novo passe de transportes públicos disponível para os trabalhadores (e familiares) da Área Metropolitana de Lisboa. O modelo incentiva as organizações a oferecerem passes aos funcionários, ao permitir deduzir 150% das despesas com a aquisição dos mesmos no lucro tributável, em sede de IRC. Num futuro próximo, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), responsável pela iniciativa, também pretende lançar um serviço de consultoria destinado a melhorar as estratégias de mobilidade dos trabalhadores.

Desde o seu lançamento, a 12 de Outubro, o Navegante Empresas recebeu 50 pedidos de adesão, abrangendo um universo de aproximadamente 900 trabalhadores. Para aceder ao serviço, as organizações devem preencher o formulário disponível em www.comportamentosustentavel.pt, plataforma através da qual é possível adquirir mensalmente os passes de transporte. Igualmente útil é o facto de, independentemente do número de funcionários, ser gerada uma única factura por mês, facilitando a gestão administrativa. Desta forma, os trabalhadores deixam de ter de adquirir o passe mensal individualmente e de apresentar as despesas à entidade patronal para serem reembolsadas.

Acima do processo de simplificação e dos benefícios fiscais, ainda assim, está a finalidade central da iniciativa: “reduzir as emissões associadas às deslocações urbanas”, ao promover o uso do transporte colectivo, como salientou o administrador da TML, Rui Lopo, na apresentação do serviço.

Este Verão, o estudo anual da Campanha Cidades Limpas salientou a excessiva dependência de Lisboa em relação ao transporte individual, colocando a capital portuguesa no décimo lugar do ranking entre as 42 cidades europeias avaliadas e classificando-a com um C (numa escala de A a F) no que diz respeito à implementação de estratégias para descarbonizar o sistema de mobilidade.

+ Vida de bairro na nova Time Out Lisboa – nas bancas já na próxima semana

+ Já se conhecem os 37 projectos BIP/ZIP com pernas para andar