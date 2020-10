Novo restaurante de Jamie Oliver em Lisboa é um diner americano (mas virtual)

A marca Jamie Oliver’s Diner já existe em várias cidades europeias. Em Lisboa é em formato exclusivamente virtual, com entregas através do Uber Eats.

Em 2018, foi tanto o sururu à volta da chegada a Lisboa de Jamie Oliver que nos primeiros dias da abertura do restaurante Jamie’s Italian, à Praça do Príncipe Real, houve filas à porta. Um ano e meio depois abriu uma outra pizzaria, perto do Bairro Alto. Os tempos mudaram, as filas esmoreceram, e agora a aposta do mediático chef britânico é num restaurante virtual, já testado e aprovado em formato físico noutras cidades: Jamie Oliver’s Diner.

O menu do diner americano é inspirado numa viagem do chef aos Estados Unidos em 2009 e tem clássicos americanos, das ribs aos hambúrgueres suculentos, sem esquecer opções ligeiramente mais saudáveis, mas tudo feito com “ingredientes frescos e de fornecedores nacionais, que partilham e promovem práticas de produção sustentável”, reforçam os responsáveis. Em Lisboa este diner está apenas na plataforma Uber Eats mas mantém o menu tal e qual nos Jamie Oliver’s Diner que têm porta aberta para a rua.

Nas entradas há asinhas de frango do campo fritas com molho barbecue com ou sem picante (4,80€), nachos reforçados com porco cozinhado a baixa temperatura, molho de queijo e jalapeños, sour cream e abacate (5,20€) ou quesadillas recheadas com pimentos, queijo cheddar, mozzarella, coentros e cebolinho (6,90€).

Depois há os clássicos dos barbecues americanos: frango frito sobre waffle de milho com xarope de ácer (10,90€), 600 gramas de entrecosto de porco preparado em cozedura lenta e molho de barbecue (17,90€) ou um prato que junta frango assado, carne de porco desfiada e waffles, entrecosto e picles com acompanhamento à escolha, onde não faltam os feijões cozidos com molho barbecue ou as batatas fritas com sal de alecrim (15,90€).

Há cinco opções de hambúrgueres, do clássico cheeseburguer (9,90€) ao The Whole Hog, que usa a mesma carne de porco desfiada cozinhada lentamente durante 16 horas, bacon fumado crocante, um hambúrguer, cebolas caramelizadas, queijo cheddar, tomate e picles em brioche tostado (10,90€).

Nas opções vegetarianas há um chilli vegetariano, feito com batata doce, grão-de-bico, pimentos e especiarias e servido com arroz preto, natas azedas e creme de abacate (9,90€), salada césar com alface crocante com chicória vermelha, couve-flor, parmesão, avelãs tostadas (8,90€) ou a superfood salad, com abacate, funcho, beterraba grelhada, quinoa, grão, lentilhas, brócolos e requeijão (10,75€).

As sobremesas são bem doces, para quem quer rematar a refeição decadente à grande. Há duas opções, o clássico tiramisú (4,95€) que é também servido no Jamie’s Italian, e o cheesecake de chocolate branco com base de biscoito de aveia e compota de mirtilo (5,25€).

Seg-Dom 12.00-23.00.



