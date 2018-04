Novo restaurante de Ljubomir no Bairro Alto está quase a abrir

Ljubomir Stanisic vai fechar o seu 100 Maneiras no Bairro Alto e abrir um novo restaurante umas portas ao lado. Chama-se 100, as obras já estão concluídas e abre dentro de semanas.

O restaurante já está pronto e dentro de dez dias o chef jugoslavo começa a fazer testes na cozinha. Outros dez dias depois deverá abrir portas no número 39, umas portas ao lado do actual 100 Maneiras, no 35. Este é, pelo menos, o plano de Ljubomir, como explicou numa aula do curso Papas na Língua, onde foi entrevistado pelos alunos sobre crítica gastronómica, o seu processo criativo e o percurso na cozinha e na vida – a entrevista será publicada na íntegra no blogue O Homem Que Comia Tudo de Ricardo Dias Felner, responsável pelo curso.

“Aquilo não vai ter conceito, o conceito sou eu”, diz Ljubomir Stanisic. O novo 100 vai ser fine dining “sem dúvida nenhuma” e vai ter dois menus de degustação, de dois tamanhos diferentes, e outros dois vegetarianos, seguindo a linha do Terroir, no Six Senses. “Ando a trabalhar muito vegetarianos, encontrei uma fórmula de saúde muito boa”, continua o chef que antes deste restaurante no Douro não trabalhava esta cozinha e não gostava, até, de ter este tipo de pratos nos seus restaurantes. “Fui buscar as salinas romanas, as primeiras anchovas. Fui à Alemanha aprender sobre fermentados. Quero aplicar tudo isso no restaurante, como apliquei no Six Senses”, explica Ljubomir, contando ter feito um retiro para os lados da costa Vicentina para chegar ao menu deste novo restaurante.

O preço médio rondará os 150€ por pessoa e uma vez por semana vai haver um dia dedicado à arte povera, em que será convidado um pescador, agricultor ou outro produtor para criar um menu especial para esse dia a um preço mais acessível.

“Quero que as pessoas tenham emoções fortes no meu restaurante. Ou me vão chamar avariado dos cornos ou vai ser uma marca diferente em Portugal”, afirma Ljubomir.

Rua do Teixeira, 39 (Bairro Alto).

