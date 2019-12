Novo serviço da Carris permite fazer o passe em 15 minutos

Fazer ou renovar o passe costuma ser um martírio? Esqueça as filas habituais em inícios do mês: desde esta quinta-feira que é possível obter o cartão Lisboa Viva em poucos minutos, sem preencher formulários ou tirar fotografias.

A Carris lançou esta quinta-feira um novo serviço que permite a produção do passe no momento. Disponível para todos os perfis de clientes do cartão Lisboa Viva, requer apenas a apresentação do cartão de cidadão, para o sistema identificar os dados necessários, inclusive a fotografia, sem necessidade de preencher qualquer formulário adicional.

O serviço, que permite uma melhora significativa no processo e no tempo de atendimento nas lojas da Carris, está disponível nas lojas do Arco do Cego, de Santo Amaro e do Saldanha. O preço é 12€, o mesmo valor do cartão urgente (cuja produção está disponível em 24 horas úteis), mas o pagamento tem de ser efectuado através de cartão bancário.

“Assim se dá continuidade ao investimento que a Carris tem vindo a efectuar de forma consistente na sua rede de lojas, para ir ao encontro de uma maior conveniência e comodidade do cliente”, lê-se numa nota da empresa de transporte público.

