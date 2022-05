Novo trilho urbano vai pôr-nos a correr e a saltar no coração de Lisboa

A primeira edição do Trilho de São Vicente sai à rua a 29 de Maio, uma iniciativa da Junta de Freguesia que conta com o apoio de dez colectividades locais.

A correr ou a andar. O primeiro Trilho de São Vicente está marcado para 29 de Maio, um domingo, com partida e chegada no Mercado de Santa Clara, um dos epicentros de São Vicente. O evento estará dividido entre uma corrida de cinco quilómetros, com partida marcada para as 10.00, e uma caminhada de quatro quilómetros que arranca 15 minutos depois. O percurso será circular “com desnível acentuado, bem como com algumas zonas técnicas, alguns obstáculos e ainda transposição de elementos em caminhos urbanos e semi-urbanos”, explica a Junta de Freguesia de São Vicente.

As inscrições estão abertas até 25 de Maio, mas o valor da inscrição fica mais em conta se for feita até dia 20. Ou seja, em vez de 10€ para participar na corrida, paga apenas 7€, enquanto que a caminhada custa 5€ em vez de 7€. Podem ser feitas online no site da Xistarca (onde está também disponível o regulamento do trilho) ou presencialmente na Calçada da Tapada, 71 A (Alcântara). Todos os participantes terão direito a um kit que inclui uma t-shirt, um saco, uma medalha e o respectivo dorsal.

A iniciativa conta com o apoio de dez colectividades de São Vicente: Academia Recreativa Leais Amigos, Centro Cultura Popular de Sta. Engrácia, Clube Desportivo da Graça, Clube Ferroviário de Portugal, Grupo dos Nove, Grupo Excursionista Recreio Familiar, Grupo Desportivo “Os Jovens”, Maria Pia Sport Clube, Mirantense Futebol Clube e Operário Futebol Clube de Lisboa.

Trilho Urbano de São Vicente. Mercado de Santa Clara (São Vicente). 29 de Maio (Dom) 10.00. 5€-10€

