Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros fecha para obras

Vai ter de esperar até ao final do ano para voltar a explorar os 2500 anos de história alfacinha que se escondem neste Monumento Nacional gerido pela Fundação Millennium BCP.

O Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (NARC) fecha ao público a 1 de Junho e a reabertura está prevista só lá para o final do ano. O motivo? Vai ser totalmente renovado e modernizado de forma a “melhorar a experiência museológica para os milhares de pessoas que o visitam anualmente”, avança a fundação em comunicado.

Uma intervenção que estará a cargo do Atelier Brückner, especializado em arquitectura expositiva e cenográfica e com um extenso currículo nesta área, do The National Maritime Museum, em Amsterdão, ao Parlamentarium, em Bruxelas.

Inaugurado em 2005 e classificado como Monumento Nacional em 2015, o núcleo apresenta uma viagem pelos períodos, Ibero-Púnico, romano, visigótico, islâmico, medieval, quinhentista e pombalino sem cobrar um tostão. Um dos destaques são os tanques romanos que fariam parte de um complexo industrial de preparados de peixe.

