Nuno Faria é o novo director do Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva

Nuno Faria, curador e professor na Escola Superior de Design das Caldas da Rainha, é o novo director do Museu da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, anunciou esta entidade na quinta-feira. A nomeação surge na sequência de um concurso público lançado em Outubro de 2023. O júri, presidido pela historiadora Raquel Henriques da Silva e ainda composto pela antiga ministra Teresa Patrício Gouveia e pelo curador espanhol Vicente Todolí, foi unânime na hora de propor a nomeação do académico português para o cargo, decisão seguida pelo conselho de administração da fundação.

Nuno Faria tem agora um mandato de três anos à frente do espólio que cobre grande parte da produção artística dos dois autores – pinturas e desenhos da autoria do húngaro Arpad Szenes e da portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, esta última um dos mais proeminentes nomes da arte portuguesa do século XX.

No currículo, Nuno Faria traz uma passagem pelo Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura, do qual foi subdirector, tendo ainda sido curador residente e consultor na Fundação Calouste Gulbenkian. Mais recentemente, foi director artístico do Centro Internacional das Artes José de Guimarães e do Museu da Cidade do Porto.

Praça das Amoreiras, 56. 21 388 0044. Ter-Dom 10.00-18.00. 7,50€

+ Habemus CAM! Centro de Arte Moderna da Gulbenkian reabre em Setembro

+ Mariana Pestana assume curadoria do Centro de Arquitectura do MAC/CCB