Nuno Mendes, estrela da cozinha em Londres, à frente do restaurante do Bairro Alto Hotel

A Eduardo Souto de Moura, responsável pelo desenho de ampliação e remodelação do hotel, junta-se mais um nome de peso. Este será o primeiro projecto do chef português em Lisboa. O Bairro Alto Hotel reabre no primeiro trimestre de 2019.

Não imagina o leitor, ao ler este artigo, a dificuldade que tivemos em saber novidades sobre a esperada reabertura do Bairro Alto Hotel. A informação chegou-nos numa caixa pronta para o desporto oficial de 2018, o unboxing. No seu interior estava uma outra caixa e, dentro desta, uma "maquete" em três dimensões do hotel lisboeta, com algumas palavras gravadas em alto e baixo relevo: Chef Nuno Mendes, Pritzker Winner, pastelaria gourmet ou exclusive rooftop. Para saber mais, havia que folhear um pequeníssimo jornal que vinha acompanhado por uma lupa e logo se ficou a saber, forçando um pouco a vista, que o hotel será uma galeria não oficial de arte contemporânea, com esculturas de Rui Chafes e fotografias de Rui Calçada Bastos (com as imagens a serem feitas de propósito para o hotel), por exemplo.

Só depois, por falta de habilidade nossa, damos com um jornal em tamanho real, com letras bem legíveis e graficamente apelativo — a lembrar um exemplar impresso numa das máquinas de Gutenberg.

As informações sucedem-se: a nova remodelação foi um "atirar para fora de pé", como explica José Pedro Vieira — que, com Diogo Rosa Lã, é o rosto da Bastir, o ateliê de arquitectura de interiores que toma conta da imagem do Bairro Alto Hotel —, para "uma proposta mais contemporânea e deslocada de uma certa rigidez e uniformidade da primeira intervenção". Isso vê-se, entre outros, na nova palete cromática, muito diferente da anterior, e que privilegia o azul, o beringela, o verde e o cinzento.

Segue-se então a grande novidade: Nuno Mendes – chef dos ingleses Chiltern Firehouse, Taberna do Mercado e do mais recente Mãos –, toma conta da cozinha. O premiado chef português a brilhar em Inglaterra há mais de 20 anos, vai estar à frente do BAHR, naquele que será o seu primeiro projecto na capital. Ainda este mês, a Time Out Londres incluiu o chef na lista dos "50 maiores londrinos" com um honroso 10.º lugar. A novidade do Bairro Alto Hotel é dada um ano depois do lançamento de Lisboeta: Recipes from Portugal’s City of Light, um livro com receitas de pratos portugueses que é, no fundo, uma carta de amor ao seu país.

O mesmo comunicado revela que o hotel terá 87 quartos e suítes, um bar de cocktails (onde Mendes ajuda na carta de petiscos), um centro de wellness e fitness, um terraço panorâmico e várias salas de reuniões.

