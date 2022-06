O 7.º aniversário da Dois Corvos celebra-se com três dias de música

Há sete anos, Marvila ganhou uma nova fábrica de cervejas artesanais. Agora, a festa de aniversário da Dois Corvos estende-se por três dias com concertos e DJ sets gratuitos de artistas nacionais consagrados e emergentes. A taproom de Marvila enche-se de música a partir das 18.00 de quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, enquanto no sábado, 9 de Julho, a festa arranca logo a partir das 16.00. O sétimo aniversário é também celebrado com uma nova cerveja de edição limitada: a Sétimo Céu.

Os três dias de festa arrancam sempre com um DJ set de Prata da Casa, isto é, dos membros da equipa da Dois Corvos. Segue-se, na quinta-feira, um concerto dos conimbricenses Sete Pés, às 21.00. Mas a actuação mais esperada do primeiro dia é a de Maria Reis, que editou este ano Benefício da Dúvida (e recebeu cinco estrelas da Time Out). A cantora/compositora lisboeta sobe ao palco pelas 22.00. A noite termina com um DJ set de Brandos Costumes, a partir das 23.00.

Na sexta-feira, após o DJ set de Prata da Casa, a Dois Corvos recebe a banda rock portuguesa Hércules, às 21.00. Uma hora depois, a música fica por conta do celebrado guitarrista Norberto Lobo. Este segundo dia de festa fecha com o DJ set de A Boy Named Sue, a partir das 23.00.

No sábado, ouve-se música em Marvila logo a partir das 16.00, graças ao quarteto de jazz liderado pelo saxofonista Daniel Vieira. Às 21.00, é a vez de Celso, a banda portuguesa de rock alternativo, animar o público com temas do seu álbum Não Se Brinca Com Coisas Sérias. Segue-se um concerto de O Gajo, nome artístico de João Morais, às 22.00. O último DJ set das celebrações é de Rui Pregal da Cunha, histórico vocalista dos Heróis do Mar, novamente a partir das 23.00.

Para matar a sede entre concertos há 17 torneiras na taproom, todas com cervejas diferentes. Entre elas, a Sétimo Céu, a edição limitada de aniversário da Dois Corvos, disponível em Marvila e na loja online. Esta cerveja é uma Triple New England IPA com 9% de teor alcoólico, pensada “para celebrar os sete anos a furar nuvens, da cervejeira fundada por Susana Cascais e Scott Steffens”.

Rua Capitão Leitão, 94. Qui-Sex 18.00-23.00. Sáb 16.00-23.00. Entrada livre.

