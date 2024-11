O after Summit é no Time Out Market Lisboa

De 11 a 14 de Novembro, Lisboa acolhe mais uma vez aquela que é a maior convenção de tecnologia e inovação do mundo. Este ano, são esperados na Web Summit mais de 70.000 participantes e 900 oradores de todo o mundo.A cidade enche-se de praticantes de networking – aka conversas de onde podem surgir sinergias e ideias para um bom negócio. E se há sítio onde a modalidade se pode praticar da melhor maneira é no Time Out Market. É que os websummiters também precisam de comer, beber e dançar!

Se o Parque das Nações se transforma na meca da tecnologia e inovação por estes dias, a meca da boa comida e bebida da cidade continua a ser o Time Out Market Lisboa. É aqui que estão reunidos os melhores chefs e restaurantes e onde, na mesma mesa, se sentam 66 nacionalidades diferentes, a provar desde um tradicional bacalhau à Brás até à última criação de um chef com estrela Michelin.

Assim, de 11 a 17 de Novembro, todos os caminhos vêm dar ao Time Out Market, para provar o melhor da cidade. Durante estes dias, o mercado contará com uma banda sonora diferente: sempre às 21.00, bandas portuguesas como os The Vault, The Olden, Trio Cadmira, Bootleg, Elite Funksters, The Invisible Tuba e Na Surra dão música ao Cais do Sodré.

Para brindar além da carta habitual de cocktails de assinatura, o Time Out Bar criou um cocktail especial. Chama-se Summit Sparkler e leva gin, bergamotto, cordial floral, limão, mel e espumante (10€).

Time Out Market Lisboa. Avenida 24 de Julho, Cais do Sodré. Todos os dias 10.00-00.00

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp