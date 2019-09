O aniversário da Jazzy celebra-se com quatro horas de dança e uma festa à noite

Para comemorar o seu oitavo aniversário, a Jazzy Dance Studios de Santos preparou um dia cheio de dança e música à mistura. A festa é já neste sábado, dia 28 de Setembro.

O dia começa com a quarta edição do Dança Lisboa e é perfeito para aqueles que não gostam de desperdiçar as manhãs de sábado na cama. Das 9.30 às 13.30 o estúdio, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Câmara Municipal de Lisboa, preparou quatro masterclasses das modalidades Kuduro, House, Dancehall e Pop Dance. As aulas serão dadas no Terrapleno de Santos (atrás das instalações da escola) e por isso terá a oportunidade de dançar com vista para o rio. A entrada é livre e serão quatro horas seguidas de dança, por isso coma um bom pequeno-almoço.

Mas também há boas notícias para os que têm mais energia à noite. As celebrações continuam com uma festa ainda na Jazzy de Santos, com início às 23.00 e que se prolonga até às 03.00. Vão existir três pistas de dança – uma com música africana, outra Latinas e outra comercial – para que possa dançar ao som de vários ritmos, do kuduro à salsa, passando pelo funk ou a pop. Haverá também um concerto da cantora brasileira YAYA às 00.30. Esta festa já terá um custo de 5€ consumíveis.

Jazzy Dance Studios Santos, Av. Brasília 254. Sábado 9.30-13.30 (Entrada Livre), 23.00-3.00 (5€ consumíveis).

+ Nesta festa é proibido usar telemóveis