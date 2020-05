O aniversário do Jardim Zoológico celebra-se com prendas para visitantes e residentes

Prestes a celebrar 136 anos de história, e depois do encerramento temporário, o Jardim Zoológico de Lisboa reabriu com uma nova agenda de propostas e actividades. A festa, marcada para esta quinta-feira, 28 de Maio, e que se estende até domingo, faz-se com presentes para os animais e visitantes e inclui entradas grátis, inscrições num workshop ou visitas virtuais.

É já esta quinta-feira que o parque lisboeta vai celebrar o 136.º aniversário e a ocasião vai ser celebrada a rigor com desafios, surpresas e ofertas. A partir de dia 28, os visitantes podem ganhar encontros com o biólogo junto da instalação dos tigres ou dos flamingos, bilhetes duplos para o Jardim Zoológico, inscrições num workshop ou apadrinhar um dos animais do zoo. Além disso, também na quinta-feira, os visitantes que partilhem a data de aniversário com o Jardim Zoológico não pagam entrada, desde que apresentem o documento de identificação.

Para os animais, o zoo preparou presentes na forma de enriquecimentos ambientais, desafiando todos os que visitarem o parque a "descobrir as refrescantes 'sobremesas' nos chimpanzés ou as espetadas de folhas na instalação dos okapis, entre muitas outras deliciosas surpresas" preparadas especialmente para a fauna.

Mas o aniversário também se vai celebrar online de forma a que mesmo quem ficou em casa possa fazer parte da efeméride. Assim, no dia 28, pela primeira vez, o Jardim Zoológico de Lisboa vai realizar visitas guiadas interactivas para as famílias. Através da plataforma online vai poder descobrir dados e curiosidades como o facto de o zoo ter espécies residentes que já estão extintas na natureza ou que a instituição já foi responsável por reintroduzir animais no habitat natural.

Os presentes não ficam por aqui e no dia 29, sexta, através do canal de Youtube, o zoo vai disponibilizar um vídeo de enriquecimento ambiental que revela as técnicas de caça utilizadas pelos tigres. Finalmente, no dia 31, há um "encontro com o biólogo" agendado para as 11.00, sob o tema "invasoras vêm para ficar"; fique a conhecer qual o impacto da introdução de espécies na Europa e de que forma podem pôr em causa a biodiversidade.

+ O cinema drive-in está de volta, à boleia da Comic Con Portugal

Share the story