O antigo Hanaya agora é Yohei e juntou foie gras ou trufa ao sushi

No Lumiar, há um restaurante de gastronomia japonesa que está em processo de transformação. Alguns conhecem-no como Hanaya, estabelecimento em que o sushi de fusão esteve sempre em destaque. Mas em Julho, Giscard Müller ficou aos comandos do restaurante e em breve passará a chamar-se Yohei – em homenagem ao cozinheiro japonês com o mesmo nome, considerado um dos precursores do sushi de Tóquio. O estilo de sushi mantém-se, mas a novidade é a introdução de alguns ingredientes invulgares como o foie-gras e a trufa, conta à Time Out o proprietário que já trabalhou com Ljubomir Stanisic ou Marlene Vieira. Isso e uma renovada carta de vinhos, não fosse Müller um especialista na matéria.

Aceitámos o convite e recebemos em casa um almoço com algumas das novidades. O pretexto foi o lançamento de um serviço de take-away e de entrega próprios a que deram o nome de Take-Yohei. O restaurante está também presente na Glovo e em breve chegará à Uber Eats, mas as entregas próprias abrangem um raio de dez quilómetros, ao contrário dos cinco das plataformas de entrega. À frente da cozinha está o sushiman Alberto Araújo, que já havia passado pelo Hanaya e que Giscard conhecia dos tempos em que trabalhou no Sushic de Almada.

O chef manteve a carta e introduziu algumas novidades. Na categoria dos uramaki, por exemplo, há o hanaya (18€), um tataki de atum com maionese japonesa, atum braseado e foie gras. A ideia, explica Giscard, é introduzir “ingredientes diferentes do habitual” nos menus. Por isso não se admire se em breve encontrar propostas com trufa ou caviar. Claro está que há clássicos que se mantêm como os sashimis de atum, peixe branco ou salmão, em seis unidades ou dos nigiris em duas unidades, entre os cinco e os seis euros. Também há carpaccios – de atum (17€), peixe branco (16€ ou de salmão (14€) ou um ceviche de robalo (15€), um dos que nos chegou a casa.

Para breve, a par do novo nome no restaurante, irão abrir outros quatro espaços na cidade dedicados maioritariamente ao take-away ou delivery. O primeiro a abrir será no Páteo Bagatela, em Lisboa, e deverão seguir-se outros no Parque das Nações e em Algés. Por agora, pode encomendar directamente ao restaurante e receber em casa sushi cuidadosamente preparado e acondicionado.

Rua Manuel Marques, 16 (Lumiar). 21 093 8343. Seg-Dom, 12.30-15.00/ 19.30-22.30.

