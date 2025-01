O Arco do Carvalhão está em obras. Veja como vai ficar

É uma rua com "alguma pressão pedonal e rodoviária", que liga as cotas mais altas às mais baixas de Campo de Ourique, e, por isso, é neste momento "a pior rua da freguesia", como descreve à Time Out o presidente da Junta, Hugo Vieira da Silva. O pavimento desgastado, "buracos aqui e ali", e a calçada desmontada em vários locais do passeio fizeram com que o organismo público colocasse a Rua do Arco do Carvalhão nas prioridades de requalificação da freguesia.

DR Rua do Arco do Carvalhão

"Conseguimos reorganizar o estacionamento, sem perder lugares. É claro que poderão vir a comentar que há menos espaço para estacionar, porque as pessoas colocavam os carros em cima do passeio... Se calhar haverá menos espaço ilegal, porque será dado aos peões, mas lugares correctos, adequados, não se vão perder", garante o presidente. Ao mesmo tempo, serão implementadas medidas de acalmia de tráfego, vai existir mais mobiliário urbano e 14 novas árvores, garantindo mais sombra à passagem e à estadia dos peões. A obra deverá estar concluída em Junho.

Da Maria Pia à Afonso do Paço

No início deste ano, por outro lado, a Junta de Freguesia, também ao abrigo de um contrato de delegação de competências com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), deverá lançar o concurso de empreitada para intervir na Rua Maria Pia, uma via com problemas quanto à sinistralidade, em parte, pelo facto de muitos automóveis estacionarem em cima dos passeios, obrigando os peões a caminhar pela via destinada aos carros, como explica o presidente.

A obra já está planeada "há oito anos", no entanto, acabou por ainda não avançar. O último contratempo foi a desistência do empreiteiro ao qual havia sido adjudicada a intervenção, que vai resultar sobretudo em medidas de acalmia de tráfego, com incidência particular nas passadeiras.

DR Praça Afonso do Paço

Outra obra em curso, em paralelo com a requalificação da Rua do Arco do Carvalhão, é na Praça Afonso do Paço, cuja conclusão está prevista para Junho. A intervenção dotará o bairro de uma nova "praça ajardinada", com espaços de estadia e um parque infantil, financiado pelo Metropolitano de Lisboa, como "medida de compensação" da planeada nova estação na freguesia, mais precisamente no Jardim da Parada. A praça vai ganhar, ainda, 22 árvores e uma doca de bicicletas partilhadas Gira e, mais uma vez, não serão subtraídos lugares de estacionamento.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook