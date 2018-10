O Areeiro programou um dia dedicado aos cães para este domingo

O Dia do Cão celebra-se, oficialmente a 26 de Agosto, mas no Areeiro a festa acontece já este domingo (que na verdade tem como efeméride o Dia Mundial da Terceira Idade).

A Junta de Freguesia do Areeiro programou um dia totalmente dedicado aos cães da cidade que arranca pelo fresquinho das 08.30 com uma cãominhada, num percurso de 5km ao longo do Parque Urbano do Vale da Montanha.

O segundo palco deste dia é a Alameda, onde entre as 10.00 e as 12.00 está convidado a assistir a demonstrações cinotécnicas dos patudos do Corpo de Fuzileiros da Armada e do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial da PSP e à tarde, das 14.00 às 18.00, pode assistir ou participar com o seu melhor amigo numa mostra canina. Um desfile onde serão distinguidos os cães mais patuscos dos fregueses do Areeiro. Se achar que tem hipóteses de vencer, a participação faz-se mediante inscrição na junta de freguesia. A tarde será também preenchida com aulas de obediência, demonstrações de cães-guia, provas de agilidade, oficinas e animação infantil.

Também na Alameda estará instalada uma feira com produtos e serviços dedicados aos canídeos, street food e um ponto de recolha solidária de ração para animais que será entregue aos cães da União Zoófila e aos gatos das colónias da freguesia.

