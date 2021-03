O Ascensor do Lavra voltou a subir e a descer a Colina de Santana

O mais antigo ascensor da cidade voltou a circular, depois de ter ficado imobilizado para manutenção no final do ano passado.

É considerado Monumento Nacional, mas está ao serviço da população e visitantes da cidade que precisem de vencer a Colina de Santana sem perder o fôlego. O Ascensor do Lavra estava imobilizado desde o final do ano passado, mas, após trabalhos de manutenção geral, voltou a circular esta segunda-feira, 15 de Março.

Para já, pode subir a bordo apenas de segunda a sexta-feira, uma vez que a Carris fez um ajuste da oferta, na sequência de uma quebra na procura. “Estes horários vão manter-se em vigor enquanto durarem as medidas de confinamento. No entanto, a CARRIS continuará a fazer uma monitorização diária e os ajustes necessários para garantir que o serviço é oferecido com segurança a todos os clientes”, garantiu a Carris em comunicado no passado mês de Janeiro.

O Ascensor do Lavra foi inaugurado em 1884 para fazer a ligação entre o Largo da Anunciada e a Rua Câmara Pestana ao longo da Calçada do Lavra. Vence um desnível de 44 metros e inicialmente era movido com a ajuda de um sistema hidráulico. Chegou ainda a ser movido a vapor, mas em 1915 foi electrificado.

+ A linha de Cascais vai baixar de nível

+ Percurso ribeirinho com 6km que liga Lisboa a Vila Franca de Xira foi aprovado