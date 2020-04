O Bairro dos Museus, em Cascais, agora pode ser visitado sem sair de casa

Espaços culturais de Cascais apostam numa experiência virtual para aproximar o público da arte e cultura enquanto ainda não é possível sair à rua. Também há actividades a pensar nos mais novos.

O Bairro dos Museus, em Cascais – como é conhecido o conjunto de espaços culturais do concelho, como a Casa das Histórias de Paula Rego, o Palácio da Cidadela de Cascais, o Centro Cultural de Cascais ou a Casa Sommer – está encerrado, mas a Fundação D. Luís I e a autarquia prepararam uma série de visitas guiadas em 3D que dão acesso às exposições patentes nestes espaços culturais. Além da experiência virtual, foi criado um canal no Youtube onde é possível rever os principais eventos dos últimos anos, bem como uma biblioteca virtual, com catálogos de mostras de artistas nacionais e internacionais que mostraram os seus trabalhos nestes pólos.

A partir desta segunda-feira, fica disponível nas diferentes plataformas da Fundação e da Casa das Histórias duas visitas virtuais às exposições Desenhar, Encenar, Pintar e Pintura Democrática (com visita guiada dos curadores José Manuel dos Santos e Joaquim Sapinho), de Paula Rego. Posteriormente, seguir-se-ão visitas virtuais às exposições permanentes do Museu da Vila, do Farol de Santa Marta, do Museu Condes de Castro Guimarães e do Museu da Música Portuguesa.

A pensar nas famílias e nos mais pequenos, o Bairro dos Museus lançou ainda uma série de desafios e passatempos. A rubrica “Envolve-te a partir de casa” apresenta propostas de actividades para explorar o lado mais artístico dos miúdos, através de desenho e pintura. No Youtube há vídeos que propõem a realização de actividades para estimular o intelecto das crianças.

+ Visita aos museus de Lisboa sem sair de casa