Ó Balcão: a ambição de Rodrigo Castelo deixou de caber numa taberna

A ardósia que anunciava os pratos mesmo por cima da cozinha já não existe – e era ela que saltava à vista quando se entrava na Taberna Ó Balcão, em Santarém. Aí, destacam-se agora vinhos, e as paredes brancas deram lugar ao verde. Mudaram as mesas e as cadeiras, estas últimas desenhadas pelo próprio chef Rodrigo Castelo, mas está lá o balcão forrado a azulejos e os pratos que decoram a parede à entrada. São resquícios da taberna que agora se chama apenas Ó Balcão. O pequeno restaurante está mais requintado, com Rodrigo Castelo a piscar o olho à estrela Michelin, mas a alma ribatejana continua intacta.

Mariana Valle Lima

“Há muito tempo que isto não era uma taberna”, começa por dizer o chef, que abriu a Taberna Ó Balcão em 2013 e rapidamente a tornou ponto de peregrinação graças ao seu receituário tradicional do Ribatejo, entre petiscos e pratos de tacho, repleto de interpretações criativas. “Antigamente havia um bocadinho o estigma na cabeça das pessoas, que quando vinham aqui não sentiam isto tão luxuoso, agora está cheio de pormenores que não tinha”, explica Rodrigo Castelo.

A carta é um deles. Saiu do quadro e da vista de todos para chegar à mesa num envelope fechado, marcando o tom da experiência que acontece sempre num registo de proximidade. Já na cozinha, o chef não precisou de mudar muita coisa, afinal o respeito pelo produto, e pelos produtores acima de tudo, sempre esteve na sua matriz. “A comida, que era cheia de sabor, está cá toda na mesma, está é refinada, com mais técnica”, aponta o chef. “Antigamente éramos mais agressivos, bem mais brutos”, comenta em tom de brincadeira. “As pessoas dizem que agora está tudo muito harmonioso.”

©Mariana Valle Lima Rodrigo Castelo

E não é por acaso. O menu de degustação (75€), que é agora a aposta forte da casa, foi pensado ao mais ínfimo detalhe. “Estão pesadas as proteínas, estão pesados os hidratos, está pesado o glúten, o açúcar, para que as pessoas cheguem ao fim e se sintam bem.”

Não há nada aqui que não seja feito em casa, do pão aos fumados, da salmoura à cura, tão importante nos peixes de rio que Rodrigo trabalha, mas também nas carnes. A cozinha do restaurante é até pequena para tudo o que se faz, não contasse o chef com uma parceria essencial com a Escola Superior Agrária de Santarém, onde estudou e onde mantém hoje um espaço e uma cozinha de produção.

É isso também que distingue o seu trabalho. Rodrigo Castelo está preso à terra onde cresceu e homenageia-a como ninguém. No menu de degustação, em que logo ao início dá a provar cecina e língua de vaca, curadas de forma diferente por si, há uma sopa de peixe do rio com ovas de barbo e lúcio curado, seguindo-se a fataça com caldo de peixe assado e pêra grelhada. Há um cremoso de caranguejo e lagostim do rio e uma falsa cabidela de enguia fumada e cevada, que se segue ao prato de carne, uma maturada com puré de nabo e jus. É o Ribatejo à mesa.

©Mariana Valle Lima

“Eu passo horas e horas a fio à conversa com os produtores, a fazer perguntas, a tentar perceber. Eu perguntava-lhes: olha lá, se o lúcio fosse de mar era o quê? E isso tudo começou assim”, conta. E o mesmo acontece com os frutos secos e a carne. “Nós conhecemos realmente os peixes, as carnes, os vegetais na sua essência, como começam e como acabam. Eles aqui não podem acabar, têm que viver e para viver nós temos de tentar não adulterar muito.”

Cada prato, cada momento – são 13 – é pensado como um acto de uma peça de teatro. E no final “estás bem, não tens fome, nem estás cheia”. “É como aquele espectáculo que vamos e vimos de lá com saudades, queremos ver mais um bocadinho. Aqui dava para comer mais um bocadinho, mas ainda bem que não se come para deixar aquela saudade e criar a vontade de voltar.”

Mariana Valle Lima

Ainda é possível pedir à carta, mas ao contrário do que acontecia não há hoje um dia em que não se sirvam menus. O objectivo é claro e Rodrigo Castelo não o esconde de ninguém: conquistar uma estrela Michelin. “Desde que comecei a ser cozinheiro que digo que um dia gostava de ser como os melhores e o objectivo de qualquer cozinheiro que faz este tipo de cozinha é chegar lá”, diz, não deixando transparecer qualquer pressão. Até porque confia plenamente no que faz. “Eu faço um trabalho que mais ninguém faz. Aqui não vais comer um carabineiro, um foie de ganso ou uma trufa – não sou contra, atenção, adoro comer essas coisas. Não vais comer um lagostim de mar, mas de rio. Não comes a gamba do Algarve, comes camarão de rio”, explica o chef. “Mas é importante serem as pessoas a sentir isso.”

São os clientes, garante, os seus melhores inspectores. “São eles que vêm todos os dias.”

E com esta mudança até as pessoas dali têm passado mais pelo restaurante, que se quer distinguir também pelo seu compromisso com “desperdício zero”. “E também tentamos que o nosso quilómetro seja cada vez mais o quilómetro zero.”

Mariana Valle Lima

No final da refeição, o Ribatejo é celebrado novamente à mesa, desta vez com a oferta de um dominó, onde vem o menu daquele dia. Uma memória de infância de Rodrigo Castelo, uma homenagem ao avô e ao pai. Um convite ao regresso.

Rua Pedro de Santarém, 73 (Santarém). Seg-Ter 12.00-16.00/19.00-22.30, Qui-Sáb 12.00-16.00/19.00-22.30.

