O Bar da Odete tem uma nova carta e um blogue para descomplicar o vinho

A crítica de vinhos Odete Cascais anunciou esta quarta-feira o lançamento de um blogue. As histórias, curiosidades e dicas sobre vinhos chegam acompanhadas pela carta de Verão n'O Bar da Odete. Há brancos, tintos, espumantes e licorosos.

Às sete na Odete. Ficou assim marcado um final de tarde dedicado à prova de quase todos os vinhos presentes na nova carta de Verão. A grande novidade é que está tudo na mesma: selecção cuidada e serviço informado. Para os indecisos, agora também há um blogue onde se descomplica o vinho, com críticas, histórias de origem e até um consultório vinícola.

Odete Cascais gastou anos a pregar a mensagem nas páginas da Time Out: não há no mundo país como este para beber grandes vinhos sem grandes despesas. Esse saber deu lugar a um bar de vinho a copo no coração do Time Out Market e, mais tarde, a uma casa de vinho nos Restauradores, onde não há vinho que não tenha já sido bebido e aprovado. Dos tintos aos brancos, sem esquecer os espumantes e os licorosos, são todos provenientes de regiões vinícolas portuguesas.

Na carta para este Verão, são mais de 30 as novas propostas, com preços a copo a variar entre os 3,50€ (caso do branco Quinta dos Garnachos, do tinto Quinta Lapa Selection, do rosé São Sebastião e do espumante Caves de São João Bruto) e os 172,50€ (um tinto Barca Velha, que à garrafa custa 690€). Conte ainda com dois licorosos, um tawny Porto Noval e um moscatel roxo Alambre (5€ o copo, 35€ a garrafa). Mantém-se as sandes (de presunto a 5,50€ e de presunto e queijo a 6€) e as tábuas de pão, queijos ou enchidos (dos 14€ aos 19,50€), para acompanhar a bebida.

Se os nomes dos vinhos não lhe dizem nada, pode sempre pedir conselhos ao balcão ou espreitar o blogue e fazer a pesquisa antes. Além das críticas de Odete Cascais aos vinhos da carta, há ainda uma rubrica sobre Histórias do Vinho e um consultório, para aprender a que temperatura deve servir um tinto, a harmonizar os vinhos com as suas refeições ou porque é que um vinho é mais redondo e outro é mais áspero. Agora já não tem desculpa para não saborear um bom copo de vinho sem complicações.

