O Basílio é primo do Nicolau e tem novos pratos, panquecas e sobremesas

Suspensórios amarelos, papillon florido, camisa às bolas e uma tatuagem – é este o retrato do Basílio, um bon-vivant emigrado que voltou às origens para montar o seu negócio. O primo do Nicolau e da Amélia abriu há poucos dias na Rua dos Bacalhoeiros e, ao contrário destes, não tem menu de brunch. A aposta está numa ementa renovada com pratos mais compostinhos, das bowls aos hambúrgueres.

A família cresceu e trouxe mudanças ao conceito. Há mais opções vegetarianas e uma extensa lista de pratos inspirados nas cozinhas do mundo, novidade que serve de tubo de ensaio para, no futuro, abrirem para jantares – coisa que deverá acontecer quando a esplanada estiver em funcionamento, já que a rua se tornou numa zona de acesso pedonal.

Fotografia: Inês Félix

Dos três, o Basílio é o mais pequeno, mas o mais acolhedor e com maior oferta. À primeira olhadela na carta salta à vista as novas comfort bowls, as receitas que o primo do Nicolau trouxe das viagens pelo mundo, como é o caso da de bulgur com legumes assados e feta (9€), a de caril verde (9,5€). Ou a bowl minchi que mistura carne picada macaense com batata doce, ovo e legumes (9€) e a indonésia de nasi goreng com frango e ovo escalfado (9€). O nosso conselho é partilhe tudo, para assim poder experimentar vários pratos.

Mantém-se a tosta de abacate (5€), mas o destaque vai para as novas: a de legumes assados com o queijo cipriota halloumi (8€) e a de cogumelos e espinafres (7€).

Fotografia: Inês Félix

Outra das novidades é, também, o hambúrguer vegetariano de quinoa, feijão preto e grão (8€) que aumenta a oferta para quem não toca em carne. Há ainda uma burrata com legumes (9€) para entrada e novas opções de hummus que vêm a triplicar – o de beterraba, de curcuma e o de miso e ervilhas (7€).

O brunch, que leva multidões a fazerem fila à porta do Nicolau e da Amélia, aqui não entra, ou pelo menos não no seu formato mais tradicional que é em menu. No Basílio, as opções estão quase todas lá, mas à la carte. “Queremos que as pessoas olhem para a carta com mais atenção, que não seja automático chegar aqui e pedir o brunch e não olhar sequer para a lista. Temos uma oferta cada vez maior e vale a pena experimentar outras coisas”, diz-nos Bernardo Mesquita que, juntamente com a sua mulher Bárbara Pinto, são donos desta família canina.

Portanto, os elementos do brunch estão todos na carta, mas vai ter que fazer escolhas e pedir individualmente os pratos. Se optar pelas panquecas anote que há novidades por aqui também: introduziu-se a Harry, uma panqueca salgada com queijo creme, endro e salmão fumado (9€); a Olívia com natas e frutos vermelhos (7€) e a panqueca Basílio Fit feita de trigo sarraceno e banana (7€). Mantêm-se as morning bowls com a taça de iogurte e granola (5€) ou o pudim de chia com especiarias chai (5€), e os ovos Nicolau (7€), aos quais se juntam os ovos benedict coloridos a rosa pela adição da beterrada com fiambre de peru (7€).

As mudanças chegaram também às sobremesas e há um rei no menu: o quadrado de manteiga de amendoim e cacau (3€).

Já a oferta de bebidas não muda muito, apesar de se terem introduzido alguns sumos como é o caso do Summer Dream, de laranja e beterraba (4€), e o Sumo Basílio, mais espesso, com laranja, manga, banana e hortelã.

Fotografia: Inês Félix

O espaço segue a mesma linha decorativa dos outros dois, tudo instagramável, ainda que mais simples. As mesas são em mármore, as paredes coloridas e cobertas de quadros com imagens de alguns fotógrafos portugueses e, como não podia deixar de ser, o retrato de família logo à entrada. Basílio foi ilustrado, tal como os primos, pela artista Catarina Rosa do projecto Tail to Tail e olha para os clientes dentro de uma moldura dourada.

Rua dos Bacalhoeiros, 111. Qua-Seg 08.30-18.00.

