Dois casais de amigos juntaram o nome das filhas, Benedita e Luísa. Mas não só: juntaram também os sonhos e as poupanças para abrir um espaço com ovos, panquecas e ambiente descontraído para todas as idades.

Chama-se BeniLu e nasceu de saúde em Alvalade no final de Agosto. É o bebé mais novo de dois casais de foodies: Pedro Borges e Rita Rosa (que já eram pais de Benedita), Francisco Correia e Maria João Vieira (que já tinham a sua Luísa). Quando foram pais, os amigos perceberam que, além de pratos e espaços diferentes, procuravam também um local onde pudessem levar as crianças à-vontade.

Francisco foi o principal impulsionador da ideia de abrirem um restaurante e convenceu Pedro e Rita com um pormenor com muito significado para ambos. “O nome cativou-nos. BeniLu é a junção de Benedita, a nossa filha, e Luísa, a filha do Francisco e da Maria João”, explica Pedro. E, assim, duas farmacêuticas, um agente imobiliário (Francisco) e um auditor financeiro (Pedro) embarcaram numa aventura completamente nova para todos. “O Francisco trabalha na Remax, muito perto daqui, por isso é uma zona que conhece bem. Viu esta loja e percebeu o potencial que tinha por ter vidros em três frentes e muita luz”, continua o auditor financeiro.

DR

Arrendaram o espaço no final de Março, contrataram um arquitecto para fazer o projecto e foram tratando do resto sozinhos. “Nunca nos tínhamos metido em nada do género, não percebíamos bem o que era necessário em termos de obras ou de cozinha, por isso fomos fazendo as coisas devagar, para termos a certeza de que estávamos a fazê–las bem.” A decoração foi idealizada pelos quatro sócios. “Queríamos que fosse um estilo que remetesse para a Comporta. Um estilo leve, com cores muito confortáveis.” As paredes são claras, os candeeiros suspensos são de verga, as plantas que acompanham as janelas são verdadeiras e a loiça tem o selo da portuguesa Costa Nova.

Para desenvolver o menu, focado no brunch servido ao longo de todo o dia, trabalharam com o chef Valter Santos. “Em tudo o resto ganhámos know-how relativamente depressa, mas na cozinha precisávamos realmente de alguém que percebesse o que estava a fazer.” Todos contribuíram com sugestões, mas algumas opções da carta ganharam também um toque asiático, que se sente, por exemplo, na panqueca salgada da Lu (8,50€), com salmão fumado e queijo creme com molho Nikkei; ou nos ovos Beni-dict (10€), com ovo escalfado, molho holandês e pão de leite japonês (da padaria artesanal Treego). Este é ligeiramente torrado sem nunca deixar de estar fofo no interior e o toque doce mistura-se na perfeição com a acidez do molho.

DR Panqueca salgada da Lu

DR Ovos Beni-dict

Os Beni-dict já são um dos bestsellers. Os ovos mexidos mediterrânicos (8€) são o outro. Diferenciam-se por estarem envoltos em pesto de tomate assado, acompanhados por rúcula, pó de azeitona e fatia de pão Campagne (também da Treego). Isto para não falar do brunch BeniLu (18€), com ovos à escolha, panqueca simples ou iogurte com granola à escolha, uma bebida fria e uma bebida quente, que, em poucos meses, já tem clientes fiéis.

No reino das panquecas convivem a maçã do prado (7,50€), com queijo creme e maçã; a doce do bosque (8€) com frutos vermelhos, chocolate branco e fava Tonka; e a BeniLu (8€) com creme de chocolate e avelãs, raspas de chocolate branco e fruta do dia. Já as granolas têm sempre a opção de iogurte com ou sem lactose, ao qual se junta granola caseira. A do bosque (6€) tem frutos vermelhos, a do pomar (5,80€) tem creme de maçã e maçã fresca e a de cacau (5,90€) tem, obviamente, cacau e chocolate.

DR Panqueca BeniLu

Especialmente para as crianças há dois menus: o mini Beni (9€), com mini tosta de frango e sumo de laranja; ou o mini Lu (11,50€), com mini tosta de frango, sumo de laranja e mini panqueca com topping à escolha (mel, manteiga ou creme de maçã).

Por agora, a equipa do BeniLu divide-se entre duas pessoas na cozinha e duas na sala, sendo que ao fim-de-semana há um reforço para que nenhum dos 40 lugares no interior e 20 no exterior fique sem atendimento. Os animais também são bem-vindos, já que o espaço é pet-friendly.

O objectivo inicial era inaugurar o espaço no início do Verão, para rentabilizar a esplanada que ocupa parte de um passeio generoso numa zona mais tranquila da rua, com um plano diferente de brunch, pensado para os finais de tarde e focado sobretudo em vinhos. “Somos da zona de Coimbra e tentamos trazer algumas coisas de lá, como os vinhos da Bairrada. Temos alguns espumantes, incluindo um Pet Nat, que é um espumante de fermentação natural dentro da garrafa.” Como não conseguiram aproveitar a totalidade da estação quente devido a burocracias adiaram esta aposta – mas é certo que, no futuro, ela virá acompanhada de música ao vivo, por exemplo.

Os vinhos, esses já lá estão: o Pet Nat rosé ou branco (19€/garrafa), o espumante (19€) ou o vinho tinto ou branco (também disponível a copo, 4,50€).

DR

Aos fins-de-semana, além dos clientes habituais, sobretudo famílias que vivem na zona, há muita gente que chega através das pesquisas online. “Dizem que viram que tínhamos uma boa avaliação e vêm experimentar.” Os hóspedes do Hotel Roma também fazem parte da clientela – e isso tem levado os sócios a pensar em formas de dinamizar o BeniLu durante a semana, quando há menos disponibilidade para um pequeno-almoço demorado. “Estamos a tentar fazer parcerias com empresas que funcionam aqui perto e a pensar num menu de almoço.”

Essa novidade juntar-se-á à carta até ao final do ano, que deverá ter mais saladas e pratos para acompanharem a sopa do dia (3€); a tosta de frango Nikkei (8€), com pão campagne, creme de abacate, frango e molho Nikkei; ou o Holy Croissant (9€), com ovo escalfado, bacon, rúcula, tomate, mostarda e sementes que já estão disponíveis.

DR Holy croissant

Para beber há um sumo da semana (4€) – pode ser limonada, laranja e morango ou abacaxi, hortelã e morango – e um smoothie do mês (5€), que pode ter frutos vermelhos ou sementes de chia e iogurte. O café é de especialidade e o bolo do dia vai variando entre limão, banana com caramelo salgado, brownie, chocolate branco e morangos ou cheesecake de abóbora.

Nas próximas semanas haverá novidades na carta alusivas ao Natal. O mesmo aconteceu no Halloween, com uma panqueca especial, e sempre que promovem eventos diferentes, como o Yoga & Brunch (30€) — o próximo acontece a 27 de Novembro, mediante inscrição, e inclui brunch e uma aula de yoga.

DR Granola de cacau

Se o projeto crescer os quatro sócios imaginam, não faltam ideias para o futuro: primeiro, deixarem aqueles que ainda são os seus empregos principais para se dedicarem em exclusivo a este negócio; segundo, abrirem novos espaços. Até lá, Pedro, Rita, Francisco e Maria João dedicam-se ao BeniLu como se fosse o seu primeiro recém-nascido, com todas as conquistas e dificuldades de uma experiência nova, quase como a maternidade.

Rua Infante Dom Pedro, 28A (Alvalade). 933 315 993. Qua-Sex 08.30-19.00, Sáb-Dom 09.30-19.00

