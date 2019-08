Um dos mais conhecidos bares de Lisboa foi atingido por um incêndio na madrugada de domingo. O Bom, O Mau e O Vilão fecha portas indefinidamente, mas promete voltar em força.

É um dos bares mais conhecido da cidade mas, na madrugada de sábado para domingo, um incêndio deflagrou no interior de O Bom, O Mau e O Vilão, obrigando o espaço no Cais do Sodré a fechar portas, ainda sem data de reabertura.

A notícia foi divulgada pelo estabelecimento nas redes sociais, em que explica que o “bar ardeu parcialmente” e que “ninguém ficou ferido”.

A fachada que dá para a Rua do Alecrim é das mais afectadas, mas o fogo alastrou-se ao interior, chegando mesmo à sala do DJ. Também outras partes do edifício, incluindo o sportsbar The Couch, localizado por baixo, foram afectadas.

As origens do incêndio ainda não são conhecidas, mas é certo que o espaço necessitará de obras de remodelação, disse Gonçalo Meireles, um dos responsáveis do bar, ao Observador.

Na Rua do Alecrim desde 2013, O Bom, O Mau e O Vilão pediu emprestado o nome ao filme de Sergio Leone, e é um dos bares de Lisboa com uma programação cultural mais activa, promovendo sessões de cinema, concertos de jazz — sempre com entrada gratuita.

Não há uma estimativa de quando o bar voltará a abrir, mas a equipa responsável garante que O Bom, O Mau e O Vilão “voltará em força”.

